Non solo botticelle: cavallo pelle e ossa costretto a portare a passeggio i bambini a Roma

A Roma tutti gli occhi sono puntati sulla mozione per sostituire le botticelle a trazione animale, ma altri cavalli continuano a soffrire sfruttati per attività anacronistiche. Un esemplare è stato segnalato in un parco della Capitale in condizioni preoccupanti

Ha le ossa in bella vista e una sella per portare sulla sua groppa i bambini, attendendo il prossimo giro legato a una corda. Un cavallo visibilmente deperito è costretto a far passeggiare i più piccoli a Roma e le sue condizioni destano preoccupazione.

La segnalazione arriva dal Parco degli Acquedotti, area verde cittadina della Capitale. A denunciarlo sono stati i cittadini, che hanno contattato guardie zoofile, servizi veterinari e il garante dei diritti degli animali portando il caso alla loro attenzione.

Fotografie e video sono state inoltrate anche alla pagine Welcome To Favelas, che documenta le criticità quotidiane sul territorio romano. Gli scatti pietosi sono stati diffusi in rete, dove è nata una pesante contestazione sullo stato di salute del cavallo.

L’animale appare sofferente e trascurato da chi si dovrebbe occupare di lui, ma chiaramente non lo fa a dovere. La vicenda ha suscitato sdegno tra gli utenti anche perché, da quanto si apprende dai commenti sotto al post originale, la situazione non sarebbe nuova ai frequentatori del parco.

In diversi hanno dichiarato che i gestori di queste attività non si curerebbero affatto del benessere dei loro animali, considerandoli meramente un oggetto da lavoro. Ciò è evidente dalle immagine che tutti, pur non trovandoci sul posto, possiamo osservare da uno schermo.

Secondo alcuni, il cavallo verserebbe in quelle condizioni da anni. Non è chiaro se nessuna unità sia mai intervenuta per constatare che vi fossero i presupposti di un maltrattamento o meno. Tuttavia, grazie ora al contributo dei social, sembra che qualcosa si stia muovendo.

Il post è stato condiviso rapidamente, diventando non solo un contenuto virale ma anche uno strumento per sensibilizzare il pubblico sullo sfruttamento degli animali per fini ludici e chiedere maggiore tutela. Proprio nella Capitale è in corso un cambiamento epocale.

Le botticelle, le carrozze trainate da cavalli a qualunque ora del giorno, saranno sostituite da vetture elettriche sostenendo alternative alla trazione animale in tempi ci si augura ragionevoli. Mentre quei cavalli potranno tirare un sospiro di sollievo, per altri come questo del Parco degli Acquedotti non c’è nulla di cui gioire.

Dopo il polverone alzatosi, noi di greenMe siamo andati in prima persona al Parco degli Acquedotti a controllare e, per il momento, non abbiamo trovato il cavallo in questione.

Gli altri equini, utilizzati per le passeggiate, non presentavano le stesse condizioni. Resta comunque il fatto che il cavallo fotografato recentemente e ora allontanato dalla scena appariva davvero debilitato.

Fonte: welcometofavelas_4k/Instagram

