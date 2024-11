Ma le tartarughe vanno in letargo in casa?

Se è possibile far fare il letargo in casa alle tartarughe terrestri, non altrettanto facilmente lo si può fare con le tartarughe d'acqua che necessiterebbero di laghetti profondi almeno un metro

Se avete delle tartarughe in casa, giustamente vi starete chiedendo se vadano in letargo o meno. Ebbene: se non predisponete per loro le giuste condizioni di temperatura e ambiente, le tartarughe in casa non possono andare in letargo. Semmai, possono diventare apatiche a causa di forme di ipotermia.

Il letargo delle tartarughe

Le tartarughe, come gli altri rettili fra l’altro, sono animali ectotermi. Questo vuol dire che regolano la loro temperatura corporea basandosi su quella ambientale. Ecco che, dunque, quando si avvicina il freddo, alcune tartarughe (non tutte) entrano in letargo. Si tratta di una fase durante la quale rallentano tantissimo il loro metabolismo e la funzionalità degli organi fino ad arrivare a uno stato in cui non mangiano del tutto e sono immobili. (LEGGI anche: Cosa fare se si trova una tartaruga in giardino?)

Si tratta di un meccanismo di sopravvivenza che molte tartarughe mettono in atto per sopravvivere durante una stagione nella quale troverebbero troppo cibo e in cui farebbe troppo freddo per permettere loro di regolare la temperatura corporea.

Solitamente le nostre Testudo e le varie tartarughe palustri come la Trachemys (che ricordiamo essere una specie aliena invasiva) vanno in letargo da ottobre/novembre fino a febbraio/marzo, dipende anche un po’ da come sono le temperature esterne. Questo però vale per le tartarughe che stanno all’esterno, che iniziano a mangiare di meno e a rallentare il loro metabolismo man mano che la temperatura ambientale casa.

Ma in casa? Dove la temperatura è sempre stabile? Come fanno?

Regole per il letargo delle tartarughe

Queste sono alcune regole di base del letargo delle tartarughe:

non si fanno andare in letargo tartarughe appena nate, le baby, tartarughe malate o ferite, quelle appena acquistate, quelle sottopeso o quelle piene di parassitosi intestinali

non si fanno andare in letargo tartarughe con stomaco e intestino pieno (considerate che ci va un mesetto di appetito ridotto fino ad arrivare al digiuno prima che riesca a liberare del tutto l’apparato digerente)

prima di far andare in letargo le tartarughe bisogna assicurarsi anche che non ci siano residui di cibo in bocca (durante i mesi del letargo causerebbero gravi infezioni) e che l’intestino sia vuoto facendo dei bagni tiepidi

Perché in casa le tartarughe non vanno in letargo?

Nelle nostre case le tartarughe non possono andare in letargo per un semplice motivo. Normalmente il letargo viene fatto con temperature di 5-10°C. Nelle nostre case, invece, ci sono sempre temperature di 18-20°C. Questo vuol dire che non ci sono le condizioni di temperatura bassa sufficiente affinché una tartaruga possa andare in letargo.

Come? Anche se in casa avete 20°C la vostra tartaruga vi sembra apatica, si muove meno, mangia di meno e pensate che stia andando in letargo? Gravissimo errore. Tartarughe che in casa si comportano così vuol dire che non sono tenute alla giusta temperatura ambientale. Non stanno andando in letargo, stanno andando in ipotermia, condizione grave che porta questi rettili a una lenta morte per consunzione e inedia.

Controllate dunque che le lampade di acquario e terrario funzionino, che il termostato abbia una temperatura di almeno 26°C e che ci sia un adeguato hot spot caldo. Come? Non avete lampade riscaldanti e termostato? Beh, questo spiega perché le vostre tartarughe si stiano lasciando morire di inedia. Gestire correttamente le tartarughe vuol dire adoperarsi sin da subito per fornire loro il giusto alloggio e le giuste condizioni ambientali.

Come far fare il letargo alle tartarughe in casa?

Detto questo, in realtà è possibile far fare il letargo alle tartarughe in casa. Solo che bisogna allestire un ambiente che soddisfi i giusti requisiti di temperatura, cosa non sempre facilissima.

Letargo delle tartarughe d’acqua

Con le tartarughe d’acqua è praticamente impossibile riuscire a ricreare in casa le condizioni adatte al letargo. Considerate che in natura vanno in letargo immergendosi in laghetti e corsi d’acqua, nascondendosi sotto foglie e terriccio. E questo con temperature i 5-10°C.

Difficile trovare in casa un laghetto o temperature del genere. E non pensiate che l’acquario sia profondo a sufficienza: serve una profondità di almeno 1 metro per farle andare in letargo, non è fattibile.

Solitamente le tartarughe d’acqua in casa non fanno il letargo. Occhio solo che termostato e lampade riscaldino a dovere l’acqua.

Letargo delle tartarughe di terra

Con le tartarughe di terra, invece, il letargo in casa è possibile. Ma dovrete trovare una zona della casa dove ci sia una temperatura stabile fra i 5 e 10 °C, riparata, al buio e non troppo umida. Se avete una cantina, un garage (ma dove non circolino auto o moto, altrimenti i gas di scarico potrebbero intossicarle), un sottoscala che corrisponde a tali condizioni, ecco che dovrete solamente preparare un riparo adeguato.

Una volta fatto il lento digiuno preparatorio e svuotato l’intestino delle tartarughe, dovrete metterle in una cassetta di legno o uno scatolone di cartone iempito di terriccio pulito leggermente umido e ricoperto di foglie morte, giornali o trucioli di legno. Questo serve per permettere loro di interrarsi.

La scatola dovrà essere dotata di appositi fori di areazione e dovrà avere un coperchio apribile, in modo da permettervi di controllare che tutto vada bene. Occhio solo a proteggerle dai topi, cani e gatti…

