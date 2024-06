L’inferno nascosto dei cavalli da corsa: l’inchiesta shock che svela abusi e irregolarità nei mattatoi

Cosa accade ai cavalli da corsa (e non solo) quando non sono più utili? Sull'industria equina irlandese ed europea indaga un nuovo report. Le immagini rilasciate e le scoperte fatte sono terrificanti anche per chi crede di aver visto abbastanza sofferenza animale

Sono tanto amati dagli irlandesi per la loro eleganza e il loro marcato temperamento sociale. Vengono utilizzati nelle sessioni di pet therapy, negli eventi e nelle corse, ma quando cala il sipario e i cavalli non sono più utili, è lì che inizia l’inferno con abusi, irregolarità nei mattatoi e traffici opachi in tutta Europa.

Una nuova indagine getta luce sul legame tra corse di cavalli e mattatoi in Irlanda e in Europa, mostrandoci ciò che l’industria equina tiene nascosto. A realizzarla RTÉ Investigates. Il documentario è stato mandato in onda su RTÉ One e proiettato giovedì 14 giugno su RTE Player.

Dai dati esaminati dai giornalisti di RTÉ Investigates in “Horses: Making a Killing” emerge che dei migliaia di cavalli uccisi nell’unico mattatoio di cavalli autorizzato d’Irlanda, la maggior parte era purosangue a fine carriera.

Per più di 3.000 volte sono stati costretti a competere sulle piste di Irlanda, Regno Unito ed Europa, in un settore che quest’anno riceverà in Irlanda 76 milioni di euro di sostegni statali. Poi, la morte.

Scioccante quanto riferisce il professor Christopher Elliot, fondatore dell’Istituto per la sicurezza alimentare globale della Queen’s University di Belfast:

Ho visitato stalle e macelli probabilmente per circa 45 anni. Non ho mai visto niente di simile. Questo è… qualcosa che non ho mai visto prima, è semplicemente e incredibilmente angosciante”

Il documentario mette in evidenza anche i rischi legati alla sicurezza alimentare dato che il sistema di tracciabilità dei cavalli si è rivelato non essere privo di punti interrogativi con cavalli scambiati dentro i confini europei e nuove identità attribuite.

A seguito della prima uscita di Horses: Making a Killing, il Dipartimento dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e della Marina ha preso la parola rendendo noto in un comunicato stampa di aver avviato ispezioni.

Questa sera ho guardato il programma RTÉ Investigates, che includeva alcune immagini tremende. Sto prendendo la questione estremamente sul serio. Il mio dipartimento ha già avviato un’indagine nelle ultime settimane riguardante la fornitura di equini da macello, con aspetti dell’indagine in corso relativi ad alcune attività di trasmissione. Qualsiasi nuova accusa o prova di negligenza o di attività illegale nel settore equino portata alla luce da questo programma sarà oggetto di un’indagine approfondita da parte del mio Dipartimento” ha riferito il ministro McConalogue.

Il report è disponibile in streaming a questo link.

Fonte: RTE

