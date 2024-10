La rinascita di questo cavallo destinato al macello ti scalderà il cuore

Trasformazione radicale quella di un cavallo che ha rischiato di essere mandato al mattatoio. Grazie a un ragazzo dal cuore d'oro, ora è un altro animale. Questa è la storia di Golondrina e il suo toccante lieto fine

Quando tutto sembra essere destinato a finire, la vita ci coglie di sorpresa e la storia di questa giumenta lo dimostra. Confinata in un recinto e destinata al mattatoio, è rinata grazie alle cure di un giovanissimo.

Golondrina, questo il suo nome, era uno dei tanti cavalli che ha rischiato di diventare carne da macello. Dopo la crisi economica che ha colpito la Spagna nel 2008, migliaia di cavalli sono stati venduti e uccisi perché il loro mantenimento era diventato insostenibile. Ma Golondrina il macello non l’ha mai visto.

Marcos Moreno Martinez, un ragazzo spagnolo, ha deciso di dedicare tutto se stesso alla cura degli animali e di accogliere in casa sua Golondrina. La sua è una famiglia molto numerosa, dove tantissimi specie differenti vivono serenamente quasi “sotto lo stesso tetto”.

Nei suoi video Golondrina compare accanto a cani che hanno subito pesanti maltrattamenti, pappagalli, serpenti e altri animali esotici e selvatici. È l’amore a scandire le loro giornate, un sentimento che, si sa, fa miracoli e rende l’impossibile possibile. Basta guardare Golondrina.

Chi l’ha conosciuta allora, non la riconoscerebbe oggi. Golondrina era una cavalla dalla personalità forte e dai comportamenti a tratti aggressivi. Non si lasciava avvicinare o accarezzare. Il carattere che aveva dice sicuramente tanto sul modo in cui è stata trattata.

Ma il passato è passato e oggi Golondrina è un’altra cavalla. La sua felicità è contagiosa. Corre tra il verde inseguendo l’orizzonte, è libera di esprimersi come desidera e al suo fianco ha tanti straordinari amici.

Marcos Moreno Martinez ha scelto di vivere le sue giornate così, mostrando ai suoi follower storie tristi e toccanti, ma con un lieto fine. È proprio conoscendo il dolore altrui che si trova il coraggio e la volontà di opporsi a violenze e soccorrere i più deboli.

Nei suoi post Marcos ripete spesso questo concetto:

Racconto le loro storie non per il fatto di drammatizzare ma per sensibilizzare!! Molte persone evitano di guardare video rimossi ma è importante anche se spiacevole perché se tutti guardiamo dall’altra parte nulla cambierà”

Grazie a lui, molte cose sono cambiate e continuano a cambiare per il meglio.

