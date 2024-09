Farmaci tossici per il coniglio: non somministrate mai queste medicine al vostro roditore

Ci sono alcuni farmaci tossici per il coniglio che possono causarne la morte anche dopo singola somministrazione. Purtroppo queste medicine sono di uso comune in cani e gatti e talvolta vengono somministrate erroneamente

Se avete deciso di prendere un coniglietto, è bene sapere che ci sono diversi farmaci tossici per il coniglio. Alcuni farmaci normalmente usati per cani e gatti (per tacere di quelli a uso umano), infatti, possono causare sintomatologie mortali anche dopo singola somministrazione ai lagomorfi (e anche a cavie, cincillà, criceti…).

Farmaci tossici e pericolosi per i conigli

Quando si prende un coniglio, bisogna essere consci del fatto che non si tratta di un piccolo cane o di un gatto. Non solo la gestione del suo alloggio e l’alimentazione differiscono totalmente da quella del cane e del gatto, ma anche la sua fisiologia è differente.

Ciò significa che medicine che usiamo normalmente in cani e gatti possono essere facilmente tossiche per i conigli. In aggiunta ci sono molecole che per i conigli risultano letteralmente velenose.

Farmaci tossici per i conigli: gli antibiotici

Chi ha un coniglio dovrebbe essere ben conscio del fatto che alcuni tipi di antibiotici sono pericolosissimi per lui. Il problema è che questi antibiotici sono in grado, anche dopo una sola somministrazione, di modificare la flora intestinale del coniglio uccidendo i batteri benefici e facendo proliferare quelli nocivi.

Somministrare anche un pezzettino piccolo di questi antibiotici ai conigli vuol dire scatenare un’endotossiemia da Clostridi mortale nel giro di poche ore dalla somministrazione dell’antibiotico. Fra l’altro, a volte, la morte sopraggiunge così velocemente che il coniglio non manifesta nessun sintomo (diarrea, abbattimento e anoressia).

Considerate, poi, che questi principi attivi possono essere pericolosi anche se somministrati sotto forma di creme, pomate o colliri. Se il coniglio riesce per errore a leccarli, il risultato è sempre lo stesso: morte nel giro di poco tempo.

Gli antibiotici da NON usare mai nei conigli sono:

amoxicillina (inclusa l’amoxicillina + acido clavulanico)

ampicillina

cefalosporine

penicilline (se somministrate per via orale)

clindamicina

eritromicina

lincomicina

streptomicina

Antiparassitari vietati nei conigli

I conigli non tollerano assolutamente l’applicazione del Fipronil, in qualsiasi forma. In molti conigli l’applicazione anche di poche gocce di Fipronil può causare abbattimento, depressione, convulsione e morte. Considerate, poi, che non esiste un antidoto a quello che è, di fatto, un avvelenamento del coniglio. (LEGGI anche: Gli antiparassitari per cani e gatti che contengono fipronil sono tossici per i conigli. L’allerta dell’Anses)

Questo vuol dire che non dovrete mai applicare antiparassitari esterni spray o spot on a base di Fipronil nei conigli, neanche a dosi minime.

Ci sono alcune molecole antiparassitarie che il coniglio tollera bene: chiedete al vostro veterinario quali prodotti usare.

Cortisone

Mentre nel cane e gatto si utilizza il cortisone con una certa disinvoltura, ecco che il coniglio lo tollera molto meno bene. Anche somministrazioni di piccole dosi e per periodi brevi può causare una forte immunodepressione che può scatenare patologie latenti, come l’Encephalitozoonosi, la Pasteurellosi o anche la rogna. Da evitare anche l’uso topico.

In effetti i casi in cui usare il cortisone nei conigli sono veramente pochissimi.

Si possono dare i farmaci per cani e gatti al coniglio?

Il problema è che non esistono molti farmaci registrati ad uso veterinario per il coniglio da compagnia. Per questo motivo i veterinari devono usare off label alcuni farmaci registrati per cani e gatti, ovviamente con i dosaggi adatti al coniglio.

Ma questo non vuol dire che ogni singolo farmaco per cane e gatto può essere usato nei conigli. Il coniglio, infatti, non è un piccolo cane. Ha un metabolismo diverso, così come ha una differente capacità di metabolizzare determinate molecole e farmaci.

Cosa vuol dire questo? Che prima di somministrare qualsiasi tipo di farmaco, integratore o molecola al coniglio, siano esse per uso umano o per uso veterinario in cani e gatti, è sempre meglio chiedere consiglio a un veterinario esperto di animali esotici. Questo perché molto spesso potete creare danni irreversibili e mortali anche dopo singola somministrazione.

