Cavallo disperso nei boschi riesce a riabbracciare la sua famiglia grazie a una mobilitazione senza precedenti

Storia a lieto fine per un cavallo smarrito in Canada e ritrovato dopo giorni. Provvidenziale l'aiuto della comunità e di volontari accorsi da diverse città pur di dare una mano nelle ricerche. L'obiettivo è stato raggiunto

Sembrava una giornata come tutte le altre quella in cui Houston Peschl stava sellando il suo compagno Flex, un cavallo campione di endurance. Tutto poteva immaginare tranne che proprio in quel giorno Flex sarebbe fuggito via, facendo perdere le sue tracce in una zona remota del Canada.

Un’ape lo ha punto, facendolo imbizzarrire e scappare il più lontano possibile nei pressi del West Bragg Creek Day Use Area. Houston e sua moglie Rosalynn hanno immediatamente dato l’allarme, allertando i vicini e varie istituzioni. Tutto per ritrovare il loro Flex.

Flex, come hanno scritto in un volantino condiviso anche sui social, è stato avvistato l’ultima volta il 23 luglio. Il cavallo non è affatto aggressivo e una volta recuperato si lascia gestire con facilità. Il problema, però, era trovalo.

Rosalynn ha percorso sentieri in bicicletta, cercando Flex nelle zone d’ombra, vicino ai corsi d’acqua, insomma punti che un cavallo potrebbe frequentare e in cui trovare un ricovero.

Le ricerche sono andate avanti per giorni e hanno visto la gigantesca partecipazione della comunità, degli amici e di chi, pur non conoscendo i Peschl, ha voluto aiutare ad ogni modo. A presentarsi in città anche lo stuntman Terry Grant, che si è preso un giorno di ferie per dare una mano.

Ma Grant non è stato l’unico volontario. Persone provenienti dalla Germania hanno assistito i Peschl nelle ricerche. C’erano signori che mandavano segnalazioni, escursionisti che incoraggiavano la famiglia.

C’è un detto che dice ‘uno sconosciuto è un amico che non hai ancora incontrato’, e ho pensato che fosse incredibilmente vero. Questi sono amici che non ho mai incontrato, anche se sono stati così straordinari e fondamentali in tutto questo folle viaggio”

Un vicino ha persino utilizzato il suo piccolo aereo privato per perlustrare i boschi dall’alto, mossa che si è rivelata provvidenziale per conoscere la posizione di Flex. Il cavallo è stato infatti individuato in una radura e messo in sicurezza tra lacrime di gioia.

Tranne per qualche piccola irritazione, l’equino era in buone condizioni. Verrà comunque tenuto sotto controllo dai veterinari. Grazie al contributo di tutti i volontari, Flex adesso è a casa sano e salvo. Senza di loro, l’impresa sembrava impossibile.

Fonti: Canadian Eventing Development Foundation/Facebook

