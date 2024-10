Asino si avvicina a un murales che ritrae i suoi compagni, facendo commuovere il mondo

Un asino ha scaldato il cuore dei passanti e degli utenti del web con una reazione dolcissima davanti a un dipinto. Lì, su quella parete, sono raffigurati altri due asini e, per quanto non reali, l'animale li ha riconosciuti immediatamente

Ha fatto il giro della rete e del mondo un video proveniente dal Messico, in cui un asino ha una reazione incredibile (e per molti inaspettata) davanti a un murales che ritrae alcuni suoi simili. L’animale ha toccato i cuori degli utenti in un momento di infinita tenerezza, ma anche con un velo di tristezza.

Stava camminando su una strada di un villaggio messicano seguendo un uomo, il suo proprietario, quando all’improvviso si è fermato a guardare un dipinto, stregato da ciò che aveva visto. L’opera, in tutta la sua semplicità, raffigurava due suoi compagni e l’asino li ha riconosciuti.

Si è avvicinato alla parete per salutarli e interagire con loro. Ha avvicinato il suo muso a quello dei due animali del murales, cercando forse un odore, attendendo una risposta familiare da parte loro.

La scena ha incuriosito gli abitanti, che si sono avvicinati all’equide per osservare il comportamento del mammifero. Un qualcosa, forse, di mai visto prima da quelle parti. L’episodio ha suscitato stupore.

Non sappiamo cosa l’asino stesse pensando o cosa stesse provando a comunicare a quegli altri due animali. Una cosa però è certa. Gli asini sono creature intelligenti ed estremamente sensibili.

La loro dolcezza, la loro gentilezza e pazienza li rendono animali perfetti per le sedute di pet-therapy, trasmettendo calma e serenità ai pazienti. Ma, oltre a questo, gli asini sono animali sociali e trascorrono la loro vita in gruppo, dove instaurano legami molto forti gli uni con gli altri.

Soffrono di stress e solitudine quando vengono separati dai loro affetti, ricercando continuamente la compagnia anche in altre specie. Probabilmente è questo che quell’asinello stava cercando di fare. Riunirsi ai suoi simili, ricordandoci che ogni animale ha una sua sensibilità.

Siamo noi che non riusciamo o non vogliamo scorgerla, limitandoci a considerarli oggetti da lavoro o alimenti.

Fonte: El Periodico/Facebook

