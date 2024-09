Scampato al macello e sfuggito ai tentativi di cattura, questo bufalo vivrà ora felice in un santuario

Dal macello a un santuario, questo è l'incredibile viaggio di un bufalo di nome Phil che ha lottato per la sua libertà. Ora è sotto osservazione in una clinica veterinaria a causa di un colpo di proiettile partito dalla polizia durante le operazioni condotte. Forza Phil, la tua nuova casa ti aspetta!

Determinazione e coraggio sono caratteristiche indispensabili e un bufalo d’acqua di nome Phill le ha entrambe. La sua vita non poteva finire un giorno in un macello, in una pozza di sangue, e questo animale coraggioso ha lottato per sottrarsi alla morte, e ce l’ha fatta.

Phil è un esemplare maschio di Bubalus bubalis e ha una storia che ha conquistato il cuore di tutti. Una mattina di fine agosto è scappato dal mattatoio e ha vagato nella periferia di Pleasant Hill, nell’Iowa, Stati Uniti, venendo avvistato dai cittadini.

I residenti, che solitamente non vedono bufali d’acqua da quelle parti, hanno seguito le tracce dell’animale chiamandolo Phil dal nome della località. Lo hanno fotografato mentre brucava l’erba, si riposava davanti ai cancelli delle villette, finendo per affezionarsi a Phil.

Il bufalo, descritto dal proprietario come “pericoloso”, non mostrava alcun segno di aggressività. Le segnalazioni hanno raggiunto l’ufficio della polizia di Pleasant Hill, che ha organizzato un’operazione per eliminare l’animale sollevando non poche polemiche.

Ma Phil non aveva intenzione di rinunciare alla sua libertà e ha mandato a monte diversi tentativi di cattura dopo che anche uno sparo gli ha procurato una lesione. Gli abitanti di Pleasant Hill erano dalla sua parte e hanno rivolto appelli alle autorità affinché lo risparmiassero. Il bufalo non doveva essere abbattuto.

La comunità si è mobilitata dando persino suggerimenti sul da farsi per avere il tanto desiderato lieto fine. La vicenda ha fatto il giro dello Stato arrivando anche al team del santuario Iowa Farm Sanctuary.

Il rifugio, venuto a conoscenza di Phil, si è subito offerto di accoglierlo aprendo le sue porte, contattando le forze di polizia e ripianificando l’intervento. Phil doveva essere solo recuperato, non ucciso.

La missione ha avuto successo e l’animale è stato trasportato presso il Large Animal Hospital della Iowa State University per curare le ferite riportate. Gli ultimi aggiornamenti provengono proprio dalla clinica veterinaria.

Il proiettile che ha trafitto Phil è stato localizzato nell’addome e verrà rimosso con un intervento chirurgico. Il personale del santuario è fiducioso che il bufalo riuscirà a vincere anche questa battaglia e non vede l’ora di dargli il benvenuto nel rifugio.

Buona fortuna Phil, tieni duro perché la tua nuova casa ti aspetta.

Fonte: Iowa Farm Sanctuary/Instagram

