Maltratti e macellati coscienti: queste sono le atroci sofferenze dei conigli negli allevamenti intensivi del Messico (IMMAGINI FORTI)

Maltrattamenti, irregolarità e sofferenze inaudite: ecco cosa accade in due allevamenti di conigli del Messico oggetto di un'indagine sotto copertura. Attenzione immagini forti nell'articolo

Ammassati in gabbie minuscole assieme ai loro compagni, sbattuti con violenza dagli operatori durante le diverse fasi di allevamento e trasporto, macellati in modo cruento ancora coscienti.

Sono alcune delle criticità venute fuori da una nuova inquietante indagine sotto copertura, che ci mostra tutta la sofferenza patita dai conigli negli allevamenti del Messico.

A condurla è il team investigativo di Animal Equality, che ha documentato crudeli maltrattamenti negli allevamenti a Querétaro e a Città del Messico. Le irregolarità sono tante, ma ancora di più è il dolore che gli animali provano in tutta la loro miserabili esistenza.

Negli allevamenti ispezionati, i conigli sono allevati in gabbie così piccole da impedire ogni movimento naturale per gli animali. Quel microscopico spazio è condiviso da tanti esemplari, stipati nella stessa gabbia in condizioni di sovraffollamento tra urine ed escrementi e ambienti scarsamente ventilati..

Come se questo non fosse già abbastanza, i conigli vengono afferrati per la schiena e per il collo e gettati con forza contro le sbarre delle gabbie o nelle stesse senza alcuna pietà. Non sono considerati esseri viventi e senzienti, ma ancor meno che merce.

Anche la macellazione è da brividi poiché nel processo non si effettua lo stordimento. Gli investigatori hanno ripreso conigli coscienti macellati, appesi a ganci e dissanguati.

A seguito dell’indagine, il team di Animal Equality ha sporto denuncia alle autorità messicane per aprire loro gli occhi su ciò che avviene in quegli allevamenti.

In Messico si macellano ogni anno oltre 1 milione di conigli, ma nel Paese i conigli non godono di alcuna tutela non essendo protetti da leggi. Non dobbiamo tuttavia pensare che questa grave situazione riguardi solamente il Messico.

I gravi abusi fisici e psicologici che abbiamo documentato in Messico sono terribili ma non rappresentano un caso isolato. Abbiamo filmato gli stessi maltrattamenti sui conigli anche in Italia e Spagna e in tutti gli allevamenti indagati c’è un elemento comune: il trattamento crudele degli animali. Le prove raccolte dimostrano ancora una volta quello che tutti sappiamo: lo sfruttamento degli animali a scopo alimentare è incompatibile con il benessere di questi ultimi, che subiscono violenze sistematiche e uccisioni brutali” ha commentato Matteo Cupi, Vicepresidente di Animal Equality Europa.

I maltrattamenti si verificano in tutti gli allevamenti del mondo, anche negli allevamenti di conigli presenti nello Stivale. Nel 2023 l’Italia ha macellato all’incirca 14,5 milioni di conigli.

Per quanto sempre più famiglie considerino i conigli animali di affezione e non cibo, l’Unione europea resta il secondo produttore al mondo di carne di coniglio dopo la Cina.

Fonte: Animal Equality

