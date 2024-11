Animali sgozzati e macellati ancora coscienti, inchiesta shock in un mattatoio della Francia (IMMAGINI FORTI)

🚨 NOUVELLE ENQUÊTE : des animaux égorgés conscients et découpés vivants 🚨

🚨 NOUVELLE ENQUÊTE : des animaux égorgés conscients et découpés vivants 🚨“Il y a des petits agneaux là-bas, ils sont trop mignons, […] vaut mieux pas trop les regarder". Ce sont les mots de la vétérinaire chargée de la “protection animale” à l’abattoir de Maurienne en Savoie. Bien qu’ils soient “trop mignons”, ces animaux seront tués dans des conditions atroces.Suzane prend la parole pour dénoncer les horreurs commises derrière les murs de cet abattoir : des moutons et des vaches sont égorgés conscients suite à des étourdissements ratés, certains sont découpés encore vivants… l’horreur 🤮 La viande de ces animaux est vendue dans les magasins Super U, Intermarché et E.Leclerc de Savoie, dans des boucheries locales, et également en vente directe dans les élevages. L214 porte plainte et demande au Préfet de la Savoie de fermer immédiatement cet établissement, et à Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, de réaliser un audit généralisé des abattoirs en France.Aidez L214 et les animaux en signant la pétition ! 👉 L214.com/abattoir-maurienne-FB/

Posted by L214 Ethique et Animaux on Wednesday, November 13, 2024