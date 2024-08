Allevamenti di polli Fileni: aperta una nuova inchiesta per indagare sui cattivi odori

Le forti "emissioni odorigene" e gli sversamenti negli allevamenti Fileni hanno portato la Procura di Ancona ad indagare nuovamente sull'azienda, aprendo un fascicolo per "getto di cose pericolose"

Aperto un nuovo fascicolo sugli stabilimenti avicoli Fileni nei dintorni di Jesi: qui, infatti, i residenti, sono esasperati dal cattivo odore e continuano a inoltrare proteste alle autorità.

Si parla, infatti, di “forti emissioni odorigene” e di sversamenti dagli stabilimenti avicoli che hanno portato la Procura di Ancona ad indagare nuovamente l’azienda “per getto di cose pericolose ex art 674 del codice penale a causa dei numerosi esposti dei residenti rivolti ad Arpam, carabinieri forestali e vigili urbani”.

La Procura starebbe indagando sulle emissioni odorigene e non soltanto, perché i residenti hanno segnalato anche altri tipi di sversamenti, in particolare per lo stabilimento di Ripa Bianca poco distante dal fiume Esino.

Sul caso è da sempre attivo il comitato per la Vallesina, che raccoglie i cittadini che vivono in prossimità di 5 allevamenti di polli del Gruppo Fileni: Monte Roberto, Jesi Pone Pio, Jesi Cannuccia, Ripa Bianca e Cingoli. Le numerose denunce sia di carattere penale che i ricorsi amministrativi in corso imputano una serie di irregolarità che vanno da quelle urbanistiche a quelle relative alle immissioni in atmosfera ed anche all’uso della risorsa idrica, spiega Bianca Boldrini, Responsabile settore animali negli allevamenti di LAV. Su tutti questi aspetti stavano già indagando le forze di Polizia e la magistratura.

Con l’apertura del nuovo fascicolo, si apre un’altra pagina giudiziaria, dunque, che si aggiunge alla notifica da parte della Procura di Ancona dei sei avvisi di garanzia per l’allevamento di Monte Roberto. Avvisi ricevuti dall’imprenditore marchigiano Giovanni Fileni e da cinque funzionari pubblici per abuso edilizio e abuso d’ufficio in concorso per la realizzazione dello stabilimento.

Fonte: Il Resto del Carlino

