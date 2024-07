A Roma le botticelle diventano elettriche: non vedremo più cavalli sfruttati e costretti a trainare le carrozze dei turisti (anche con il caldo infernale)

L’Assemblea capitolina ha approvato la mozione per l’abolizione delle tradizionali botticelle trainate dai cavalli nel centro storico, sostituendole con carrozze a trazione elettrica

Finalmente basta con i cavalli! Stremati dalla stanchezza e dal caldo, per decenni li abbiamo visti trainare carrozze per le vie di Roma. Chi è passato almeno una volta per la Capitale, infatti, avrà sicuramente visto le cosiddette “botticelle”, le tipiche attrezzature “acchiappa-turisti” che proprio nulla hanno di rispettoso nei confronti di quei poveri animali.

E così, dopo anni di battaglie e di improbabili alternative – vi ricordate le bio-carrozze proposte anni fa? – una svolta sembra arrivare sotto il sole della Città eterna.

In queste ora, l’Assemblea capitolina ha infatti approvato una mozione che sancisce l’abolizione delle tradizionali carrozze trainate da cavalli nel centro storico, sostituendole con moderne botticelle a trazione elettrica.

Una buona notizia, quindi, che potrebbe essere da apripista anche per altre città italiane in cui siamo costretti a vedere centinaia di cavalli sfruttati dai vetturini per il loro profitto, come a Pisa. Intanto, mentre aspettiamo che a Roma la mozione appena approvata divenga realtà, continuiamo a dire con forza no ogni forma di questa “tradizione” medievale.

