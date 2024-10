“75 Kg di felicità”: il nuovo fumetto di Massimo Vacchetta, il veterinario che salva i ricci, finanzierà il primo ospedale dedicato a questa specie

Uscirà a novembre ma è già prenotabile il fumetto “75 kg di felicità” con la prefazione di Bruno Bozzetto e la dedica di Brian May, leggendario chitarrista dei Queen – l’ultimo lavoro di Massimo Vacchetta, il “dottore dei ricci” e i ricavi andranno a finanziare il primo ospedale europeo dedicato a questa specie

Dopo il best-seller “25 grammi di felicità”, il veterinario che salva i ricci, Massimo Vacchetta, torna con un’altra strabiliante storia: “75 Kg di felicità” (Sperling & Kupfer), un fumetto che narra dell’incontro con il piccolo riccio “Ninna” raccontata non più dal punto di vista dell’autore, ma da quello della piccola riccia di soli 25 grammi.

È già prenotabile, ma verrà pubblicato solo a metà novembre, completamente illustrato dall’artista Roberta Morucci e con la dedica del chitarrista dei Queen, Brian May, amante a sua volta dei ricci e fondatore in Inghilterra di Centro di Recupero “The Amazing Grace”, e del disegnatore Bruno Bozzetto.

I proventi saranno devoluti al “Centro Recupero Ricci La Ninna”del dottor Vacchetta, il primo ospedale in Europa dedicato a questa specie, dove in media soggiornano circa 200 ricci, di cui la maggior parte in temporanea degenza, altri in riabilitazione e alcuni disabili in ricovero permanente nei recinti esterni perché non più adatti a vivere in natura.

Il progetto del libro, che verrà omaggiato a tutti coloro che faranno un’offerta pari o superiore ai 25 euro (il prezzo del libro è di 20 euro) al Centro Recupero Ricci La Ninna, prevede infatti ben quattro iniziative:

ampliare il personale specializzato per poter curare in maniera sempre più professionale ed efficace i delicati e piccoli pazienti. Il Centro attualmente può contare sull’opera di una veterinaria, due tecniche veterinarie e tre collaboratori a tempo pieno

incrementare il numero di volontari attraverso l’acquisto di un piccolo alloggio nei pressi del Centro

ristrutturare una casetta attigua alla struttura principale per adibirla a Pronto Soccorso, con l’allestimento di una sala operatoria, un laboratorio, una sala diagnostica e due sale per la degenza

costruire nuovi recinti esterni per poter accogliere più pazienti in convalescenza e i ricci disabili

📘75kg di FELICITÀ 😃(🔸Per ricevere il fumetto, seguite le istruzioni al fondo del post🔸)Ci siamo amici!Parte oggi l'… Posted by Centro Recupero Ricci "La Ninna" on Thursday, October 24, 2024

La prenotazione del libro è possibile da qui o tramite la pagina Facebook del Centro Recupero Ricci la Ninna.

Il libro

Si tratta di un racconto tanto spiritoso quanto toccante, adatto ai lettori di ogni età e ideale per le scuole. Oltre alla parte dei disegni è stata creata infatti una sezione informativa su come aiutare i ricci.

Il titolo “75 kg di felicità” fa riferimento in maniera ironica al peso del veterinario contrapposto a quello della riccia del primo romanzo. Una lettera appassionata in cui Massimo Vacchetta racconta in maniera spontanea e genuina la propria dedizione verso i più deboli e indifesi, regalando un insegnamento a tutti: tendere una mano a chi ha più bisogno creando una catena di solidarietà rende questo mondo più bello e dona alle nostre vite un significato profondo.

Per il lancio del fumetto è stato organizzato un duplice evento, il “Riccio Day”, organizzato nelle date del 30 novembre e 1 dicembre presso il “Cinema Vekkio” di Corneliano d’Alba, con una scaletta molto ricca che prevede un apericena, due concerti e un pranzo vegano.

