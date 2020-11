Shadow, il leone scheletrico di uno zoo nigeriano che rischia di non farcela

Era pelle e ossa il leone notato da un visitatore presso il Gamji Gate Zoo di Kaduna, in Nigeria. Spossato, affamato, denutrito. L’uomo, vedendolo in quello stato, è rimasto sconvolto e ha contattato una ONG specializzata nella salvaguardia degli animali, la [email protected], che è immediatamente intervenuta.

La [email protected], in collaborazione con la “Nigerian Association of Zoological Parks”, sta cercando di convincere le autorità locali ad avviare delle indagini, mentre un veterinario è stato inviato presso lo zoo per prendersi cura del leone.

Purtroppo l’animale, chiamato Shadow, è in condizioni critiche, ma fortunatamente negli ultimi giorni si è un po’ ripreso. E non appena sarà abbastanza in forze, fanno sapere, verrà trasferito in un rifugio locale:

“Il recupero di Shadow impiegherà del tempo, crediamo che possa sopravvivere a questo dramma e la nostra ONG continuerà a fornirgli il miglior supporto medico e nutrizionale e sarà al suo fianco attraverso tutto questo. Una volta stabile, crediamo che il Governo accetterà la nostra offerta di dargli un collocamento in un santuario insieme a tutti gli altri animali di questo tragico zoo.”

*UPDATE* We are working closely with the Nigerian Association of Zoological parks whom have been a great assistance and… Posted by Wild@Life on Monday, November 9, 2020

Purtroppo Shadow non è l’unico animale dello zoo di Kaduna in questo stato. Ci sono anche babbuini, iene, coccodrilli, struzzi e altri esemplari in fin di vita. Il problema è iniziato dopo che lo zoo è stato devastato da un’alluvione. Ad aggravare la situazione è stata la mancanza di finanziamenti dovuta alla pandemia in corso, che ha pesantemente influito sull’economia dello zoo nigeriano, impossibilitato a mantenere in condizioni dignitose gli animali:

“Il problema è iniziato dopo che un’alluvione ha devastato lo zoo e ha colpito i paddocks. Da quando il Covid ha colpito in tutto il mondo – Gli zoo in Nigeria stanno tutti lottando per sfamare gli animali tenuti in cattività per mancanza di finanziamenti e sostegno, i prezzi dei prodotti alimentari si sono gonfiati e senza pagare i visitatori lo zoo era diventato infernale.”

Ci auguriamo che gli animali dello zoo di Kaduna si riprendano e che vengano trasferiti al più presto in un’area protetta.

Kaduna Zoo – Update on Shadow the Lion and the Distressed animals at the once flooded zoo in Kaduna, Nigeria. Wildatlife… Posted by Wild@Life on Sunday, November 15, 2020

FONTE: Facebook

