Fotografati 4 adorabili gatti di Pallas nati da poco in Siberia: avvistarli è davvero rarissimo

Dalla Siberia arrivano una serie di immagini dolcissime: quattro cuccioli di gatto di Pallas (il cui nome scientifico Otocolobus manul), specie di felino in via d’estinzione, accoccolati in un’insenatura di roccia, probabilmente in attesa che torni la madre per nutrirli.

Le foto, scattate da alcuni residenti locali nella Repubblica dell’Altaj, sono state pubblicate sui canali social del WWF Russia.

Un manul può partorire fino a 10 gattini. – spiega l’organizzazione ambientalista – I piccoli hanno circa un mese e la madre li nutre con il latte, ma molto probabilmente sta già iniziando a portare loro prede, i pikas (piccoli mammiferi che vivono nelle aree di montagna) Il gatto di Pallas è uno dei filini più riservati in Russia, vedere un’intera cucciolata in natura è un vero successo.

Attualmente nessuno sa esattamente quanti esemplari di questa specie vive in Russia. L’ultimo censimento risale, infatti, al 2009. Purtroppo queste adorabili palle di pelo devono fare i conti con diverse minacce, a partire dal bracconaggio e gli incendi che scoppiano frequentemente nella steppa.

Котята манула, Алтай Эй, не стойте слишком близко, я мануленок, а не киска… Маленькие пушистые комочки – это котята манула. Четыре котенка – это мало, у манула может быть до десяти котят в выводке. Малышам около месяца, мама пока кормит их молоком, но, скорее всего, уже начинает приносить им добычу – пищух. Манул – один из самых скрытных кошачьих России, увидеть в дикой природе целый выводок – настоящая удача.На логово семьи манула натолкнулись жители Кош-Агачского района Республики Алтай, в приграничной с Монголией территории. Мама котят, скорее всего, ушла на охоту. Не тревожа котят, жители записали короткое видео и удалились. Сегодня никто не знает точно, какова численность манула в России. Последний подсчет численности вида прошел в 2009 году. Этим удивительным котам угрожает браконьерство: манул может селиться в норах сурков, где попадает в капканы, расставленные на грызунов местными жителями, манул страдает от степных пожаров, которые участились в условиях изменения климата, бродячие собаки и собаки скотоводов приносят урон популяциям манулов, животные могут отравиться, поедая грызунов, отравленных ради борьбы с вредителями полей.WWF России планирует начать работу по сохранению вида в нашей стране. Posted by WWF России on Tuesday, June 15, 2021

Il bracconaggio minaccia questi fantastici gatti: il gatto di Pallas può stabilirsi nelle tane delle marmotte, dove cade nelle trappole per roditori piazzate dai residenti locali – fa sapere il WWF –. Il gatto di Pallas è in pericolo anche a causa degli incendi nella steppa, che sono diventati più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Inoltre, è minacciato da cani randagi e dai cani degli allevatori di bestiame. Capita anche che questi animali muoiano dopo aver ingerito roditori che sono stati avvelenati dai prodotti usati per tutelare i raccolti.

Insomma, avvistare i gatti di Pallas è davvero una rarità!

Fonte: WWF

