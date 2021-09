Il cucciolo di canguro rimasto orfano e salvato da morte certa ti scalderà il cuore [VIDEO]

La storia di oggi racconta di Dixie, un cucciolo di canguro salvato appena in tempo da una fine certa. Una volta curato sarà rimesso in libertà

Il piccolo è stato trovato solo, su ciglio della strada, affianco al corpo della madre investita da un’automobile. Un passante si è fermato per vedere se sarebbe stato ancora possibile fare qualcosa per l’animale sdraiato a terra, quando da un vicino cespuglio è spuntato Dixie.

Il baby canguro è stato portato presso il Little Urchins Wildlife Sanctuary, che da anni si occupa della salvaguardia della fauna selvatica in Australia. Il piccolo passerà tutto il periodo di svezzamento nella clinica, per poi essere reinserito nel suo habitat naturale una volta cresciuto.

