Usando un barattolo e una bacinella puoi salvare un cucciolo di pipistrello caduto, facendolo tornare dalla mamma

Che fare quando si trova un pipistrello appena nato? Non sempre portarlo presso un centro di soccorso per animali selvatici è la soluzione migliore perché la madre potrebbe tornare e non trovarlo più. Capita, infatti, frequentemente che i piccoli pipistrelli cadano dalle cosiddette “nursery”, le colonie formate nel periodo estivo dalle femmine in cui partoriscono e allevano i cuccioli. Scopriamo come comportarsi in questi casi.

La prima cosa da fare quando ci si imbatte in un piccolo di pipistrello è raccoglierlo e offrirgli dell’acqua. Se il baby pipistrello vi sembra in salute, è fondamentale fare in modo che la madre possa trovarlo facilmente. È molto probabile che la notte la madre lo vada a riprendere.

“Le mamme solitamente lo recuperano a notte inoltrata, anche alle 4.30 del mattino, il giovane non verrà mai recuperato durante il giorno.” spiega l’associazione Tutela Pipistrelli.

Per garantire la sopravvivenza del piccolo e la buona riuscita del recupero, il piccolo deve restare fuori tutta la notte e durante le ore della giornata il giovane deve essere tenuto in una scatola e deve essere nutrito (fortunatamente l’odore delle mani non impedirà alla mamma di andare a prelevare il cucciolo).

Dove e come posizionare il cucciolo di pipistrello (in modo che la mamma possa trovarlo)

Per mettere il pipistrellino al sicuro si può costruire facilmente una struttura che permetta di lasciare a vista il piccolo mammifero, aiutando la madre a riprenderlo. Che fare quindi? L’ideale sarebbe posizionare il piccolo all’interno di una bacinella su un barattolo di vetro riempito di acqua calda, avvolto in un panno.

Pensiamo che la cosa migliore sia usare una grande bacinella in cui nel mezzo c’è una struttura leggermente più alta dei bordi della bacinella. – consiglia l’associazione Tutela Pipistrelli – Sopra questa ‘torretta’ ci può essere una borsa dell’acqua calda che permette al piccolo di non sentire troppo il freddo della notte e il tutto deve essere rivestito con un panno in modo tale che il piccolo possa arrampicarsi senza problemi, ma nello stesso tempo il panno non deve fare delle pieghe che consentano al pipistrello di nascondersi e non farsi trovare.

⚠ ATTENZIONE !!!⚠In questi giorni stanno nascendo i pipistrelli…e può capitare caschino dalla colonia nursery dove le… Posted by C.A.N.C. – Centro Animali Non Convenzionali di Torino on Wednesday, June 30, 2021

È molto importante evitare di poggiare la bacinella a terra sia per tenere lontani i gatti che per metterlo più a vista in modo che la madre possa rintracciarlo con più facilità. Si consiglia di posizionarla su un tavolino o su uno stendino per i vestini.

“La mamma solitamente per recuperare il piccolo fa dei grandi voli di forma circolare intorno al piccolo (per questo deve essere sopraelevato e per questo non ci devono essere ostacoli come piante, o ringhiere ad ostacolare il volo della madre) per poi posarsi e prendere il proprio piccolo e poi riprendere il volo” aggiungono gli esperti dell’associazione Tutela Pipistrelli.

Recupero di due cuccioli di pipistrello da parte delle madri – Centro Fauna Monte Adone 🎥 Queste immagini “rubate” sono una documentazione abbastanza eccezionale del recupero di due cuccioli di pipistrello da parte delle loro madri🦇. È molto difficile riuscire a catturare questo momento così delicato che può avvenire solamente la sera o la notte quando i pipistrelli sono attivi. Ci siamo appostati, per alcune ore, a distanza di sicurezza per non disturbare gli animali ma controllare che tutto andasse per il meglio. Per noi è stata una soddisfazione immensa poter assistere a questo evento e veder tornare due dei tre cuccioli alla propria colonia. Il terzo piccolo, che non è stato recuperato dalla madre, è ora ospite del #CentroFaunaMonteAdone.🍼👉Una corretta convivenza con gli animali selvatici comincia proprio con il rispetto delle loro abitudini; a volte bastano davvero piccoli gesti per tutelarli. È per questo che ci teniamo a condividere con tutti voi queste storie che sono possibili solo grazie alla sensibilità e alla collaborazione di chi trova gli animali in difficoltà.Vi invitiamo come sempre a non improvvisarvi soccorritori o bat sitter e a leggere con attenzione tutte le preziosissime informazioni nel sito degli amici di Tutela Pipistrelli 🦇‼️Ci raccomandiamo, prima di fare qualsiasi cosa, consultateci o consultate il centro a voi più vicino. Le situazioni possono essere molto diverse, va pertanto valutato ogni singolo caso.‼️🚑Per segnalare animali selvatici feriti o in difficoltà nel territorio di Bologna e provincia, potete contattare H24 il numero 051847600☎️ Posted by Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica – Monte Adone on Sunday, July 18, 2021

In genere, nel giro di una o due notti la mamma torna a prendere il cucciolo. Nel caso in cui questo non dovesse avvenire, è meglio rivolgersi all’associazione Tutela Pipistrelli (al numero 3393605949) o ad altri enti della vostra che si occupano di animali selvatici.

Fonte: Associazione Tutela Pipistrelli

