Torna a Bergamo il World Plogging Championship 2024, la corsa mondiale alla raccolta dei rifiuti

Nato in Scandinavia come attività fisica che unisce corsa e raccolta di rifiuti, il plogging ha assunto ben presto le vesti di vera e propria disciplina sportiva anche nella sua accezione agonistica. Per questo si inserisce quest'anno a pieno titolo nella Settimana Europea dello Sport

Fare jogging mentre si raccoglie la spazzatura: è esattamente questo il senso del plogging, che unisce alla normale corsa o alla camminata veloce la raccolta dei rifiuti abbandonati. Plogging è infatti una parola che ne unisce insieme due: jogging e plocka upp, che in svedese vuol dire “raccogliere”.

Una vera e propria attività sportiva, quindi, con tutti i crismi e con una sana attenzione per l’ambiente, che ha dato vita negli anni anche a un autentico campionato, il World Plogging Championship, una competizione in cui gli atleti internazionali si sfidano correndo e raccogliendo rifiuti. E quest’anno, la quarta edizione del World Plogging Championship diventa anche uno degli appuntamenti di riferimento della decima edizione della Settimana Europea dello Sport, in corso fino al 30 settembre.

Lanciata nel 2015 dalla Commissione Europea, la Settimana Europea della Sport è l’evento annuale che promuove l’importanza dell’attività fisica e dello sport per il benessere individuale e collettivo dei cittadini europei. I valori a cui si ispira la decima edizione sono inclusione, benessere e appartenenza.

Il World Plogging Championship

Ospitato da Gandino e Bergamo nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre, il campionato mondiale di Plogging quest’anno è partner della Settimana Europea dello Sport 2024.

Sabato 28, infatti, è anche il giorno della #BeActiveNight, il momento principale dell’intera Settimana in cui saranno coinvolte molte località in giro per l’Europa attraverso la partecipazione e la condivisione di esperienze sportive

In occasione della #BeActiveNight, inoltre, oltre al World Plogging Championship, si svolgeranno due eventi di “corsa e raccolta rifiuti” a Roma e Genova. I valori di inclusione, benessere e appartenenza emergono anche dalle parole dei due campioni mondiali di plogging in carica, l’italiana Elena Canuto e lo spagnolo Manuel Garcìa, vittoriosi l’anno scorso a Genova e che sabato 28 difenderanno il titolo nella competizione tra i boschi della Val Gandino, in alta Val Seriana.

L’Urban Plogging

L’edizione bergamasca del World Plogging Championship sarà anche l’occasione d’esordio nel programma della gara di Urban Plogging, durante la quale circa 50 plogger attraverseranno le vie della città di Bergamo.

Siamo arrivati fin qui con un evento diventato ormai un appuntamento per centinaia di sportivi di tutto il mondo che hanno deciso di mettere a disposizione le loro gambe, il loro cuore, il loro fiato per il loro stesso futuro, per quello di chi verrà dopo di noi e per la bellezza del nostro pianeta, ha concluso Roberto Cavallo, Direttore di Gara del World Plogging Championship.

