Vittoria per gli aborigeni! Stop alla miniera d’uranio nelle loro terre sacre (che diventeranno Parco naturale)

Il Governo federale ha ordinato la fine del programma di locazione dei terreni per il deposito di uranio di Jabiluka, assicurando che l'estrazione mineraria non avverrà mai sui terreni di proprietà del popolo Mirarr. La concessione estrattiva era detenuta da 42 anni dalla Energy Resources of Australia (ERA)

Decisione storica in Australia! Il Governo del Territorio del Nord ha respinto la richiesta di Energy Resources Australia per il rinnovo del contratto di locazione di 10 anni per la miniera di uranio di Jabiluka.

Si stabilisce così, finalmente, a tempo indeterminato il divieto di estrazione dell’uranio nel sito indigeno vicino al parco nazionale Kakadu National, patrimonio naturale dell’UNESCO e grande il doppio di Yellowstone.

Abbiamo sempre detto di no a questa miniera, il governo e le compagnie minerarie ci hanno detto che l’avrebbero sfruttata, ma siamo rimasti forti e abbiamo detto di no. Oggi siamo molto felici che Jabiluka sarà al sicuro per sempre. Proteggere il territorio è molto importante per la mia famiglia e per me, dicono dalla Gundjeihmi Aboriginal Corporation, che rappresenta i Mirarr, aborigeni da sempre insediati a Jabiluka e che da decenni portano avanti la lotta contro le attività di estrazione dell’uranio.

Una volta scaduta la concessione attuale l’11 agosto, dunque, Jabikula sarà per sempre libera dalla minaccia dell’estrazione mineraria e il governo lavorerà con i Mirarr per incorporare Jabiluka nel Parco nazionale di Kakadu.

Qui, nel 2017, gli archeologi scoprirono vicino al sito di Jabiluka un tesoro sepolto di asce e utensili in pietra, che hanno datato a decine di migliaia di anni fa.

Jabiluka is safe from mining!! The announcement that Minister Monaghan has refused the extension of the Jabiluka Lease… Posted by Gundjeihmi Aboriginal Corporation on Friday, July 26, 2024

Scoperto all’inizio degli anni ’70, il giacimento di uranio di Jabiluka è uno dei più grandi al mondo, secondo l’Associazione nucleare mondiale. La conservazione dei siti indigeni è stata oggetto di un intenso esame in Australia dopo che la società mineraria Rio Tinto ha fatto saltare in aria i rifugi rocciosi di Juukan Gorge, di quasi 50mila anni, nel 2020.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Leggi anche: