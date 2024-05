“Così abbiamo lottato per proteggere l’ambiente contro le lobby”: tutti i vincitori del Goldman Environmental Prize 2024

Questi attivisti sono stati premiati con il Goldman Environmental Prize 2024 per il loro impegno e la dedizione nel proteggere l’ambiente, lottando contro gli interessi economici e politici

Il Goldman Environmental Prize 2024 ha premiato sei straordinarie persone per il loro coraggio e la dedizione nel proteggere l’ambiente contro potenti interessi economici e politici. Questi attivisti hanno ottenuto importanti vittorie, dimostrando che l’impegno e la determinazione possono portare a cambiamenti significativi. Andiamo a scoprire chi sono i vincitori del 2024.

Marcel Gomes, Brasile

Marcel Gomes ha svolto un’inchiesta approfondita sulla filiera della carne bovina brasiliana, rivelando pratiche di disboscamento illegale in Amazzonia, Cerrado e Pantanal. La sua indagine ha portato sei grandi catene europee a ritirare dai loro scaffali la carne proveniente da JBS, il più grande produttore di carne bovina del mondo, sensibilizzando l’opinione pubblica sugli impatti ambientali dell’industria della carne.

Murrawah Maroochy Johnson, Australia

Attivista del popolo aborigeno Birri Gubba e co-direttrice della ONG Youth Verdict, Murrawah Maroochy Johnson ha condotto una battaglia legale contro Waratah Coal, impedendo la realizzazione di una gigantesca miniera di carbone che avrebbe devastato la riserva naturale di Bimblebox. La sua vittoria ha stabilito un importante precedente giuridico in Australia, tutelando i diritti umani e culturali degli indigeni.

Alok Shukla, India

Alok Shukla, di cui abbiamo già parlato, ha guidato le comunità locali di Hasdeo Aranya in una lotta contro le concessioni minerarie del governo. Organizzando proteste, marce e campagne sui social media, è riuscito a ottenere la cancellazione di tutte le concessioni minerarie nella regione, proteggendo l’habitat degli elefanti e le risorse naturali vitali per le comunità locali.

Teresa Vicente, Spagna

Professoressa universitaria e attivista, Teresa Vicente ha lottato per il riconoscimento giuridico del Mar Menor, una laguna costiera nella Murcia, Spagna. Grazie alla sua determinazione e alla raccolta di oltre 600.000 firme, il Mar Menor è ora legalmente riconosciuto e protetto, un unicum in Europa che garantisce la conservazione delle sue specie e habitat.

Andrea Vidaurre, Stati Uniti

Andrea Vidaurre ha mobilitato le comunità nell’Inland Empire, California, contro l’inquinamento atmosferico causato dal traffico merci. Ha lavorato con sindacati e organizzazioni per la giustizia ambientale, influenzando il California Air Resources Board a implementare regolamentazioni per ridurre le emissioni dei trasporti pesanti e promuovere veicoli a zero emissioni.

Sinegugu Zukulu e Nonhle Mbuthuma, Sudafrica

Sinegugu Zukulu e Nonhle Mbuthuma, due attivisti della comunità di Amadiba, hanno contrastato i test sismici di Shell lungo la Wild Coast del Sudafrica, un’area marina ricca di biodiversità. Organizzando la comunità e sensibilizzando l’opinione pubblica, sono riusciti a fermare i test che avrebbero minacciato l’ecosistema marino e i mezzi di sussistenza locali.

Fonte: Goldman Environmental Prize

