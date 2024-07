Palloncini vietati in questo Stato americano: multe fino a 250 dollari per chi li rilascia in aria

La Carolina del Nord ha vietato il rilascio di palloncini gonfiati ad elio con multe previste per i trasgressori fino a 250 dollari

Nella contea di Dare, Carolina del Nord, una nuova legge ha introdotto una significativa restrizione: è stato vietato il rilascio di palloncini gonfiati ad elio. Questa iniziativa, approvata all’unanimità dai commissari locali, mira a combattere l’impatto ambientale negativo di una pratica comune durante feste ed eventi.

Il problema principale con i palloncini ad elio è la loro composizione. Realizzati in poliuretano, questi palloni possono impiegare fino a 450 anni per degradarsi. Quando cadono in natura, rilasciano sostanze chimiche che contaminano l’ambiente e danneggiano gli ecosistemi. Inoltre i palloncini possono percorrere fino a 3000 chilometri prima di ricadere, rendendo difficile monitorare e limitare i loro effetti distruttivi.

Molti animali, come pesci e tartarughe, confondono i palloncini con cibo e li ingeriscono, causando gravi ostruzioni digestive e, spesso, la morte. La FAADA (Foundation for Advice and Action in Defense of Animals) sottolinea che il 10% dei palloncini non esplosi ma sgonfi può anche mettere in pericolo la fauna marina e terrestre.

Ci saranno multe di 250 dollari

Debbie Swick, attivista di Southern Shores e promotrice del divieto, ha sottolineato che i palloncini, una volta rilasciati, non raggiungono un “paradiso” ecologico. Ha esortato la comunità a scegliere alternative ecologiche per celebrare eventi speciali, come accendere una candela o pronunciare parole di saggezza.

Il divieto, che prevede una multa di 250 dollari per ogni violazione, si applica principalmente alle aree non incorporate della contea di Dare, mentre alcune città locali avevano già adottato restrizioni simili. Swick sta ora lavorando per estendere il divieto a tutto lo stato della Carolina del Nord e ha già avviato colloqui con i funzionari locali per promuovere l’adozione di norme simili.

Questo provvedimento rappresenta un passo importante nella protezione dell’ambiente e nella sensibilizzazione sulla necessità di ridurre l’impatto dei rifiuti plastici e chimici, un argomento su cui fortunatamente si sta sempre più parlando con iniziative simili in ogni parte del mondo.

