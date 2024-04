Una casa su dieci è minacciata dal riscaldamento globale

Scopri come il riscaldamento globale minaccia una casa su dieci e in che modo possiamo prepararci per tempo con politiche sagge e investimenti proattivi

Mentre il riscaldamento globale avanza inesorabilmente, un numero sempre maggiore di proprietà residenziali si trova sotto la minaccia diretta dei suoi effetti devastanti. Non si tratta solo delle pittoresche ville costiere che potrebbero diventare le prossime Atlantidi, ma anche delle case nei tranquilli sobborghi lontani dai mari. Un recente report dell’Economist ha acceso i riflettori su quello che potrebbe diventare il prossimo grande crac immobiliare: entro il 2050, il cambiamento climatico potrebbe erodere il 9% del valore globale delle abitazioni, una cifra paragonabile al PIL annuale degli Stati Uniti.

Tornado devastanti nei Midwest americani, grandinate giganti che frantumano i tetti in Italia: il clima impazzito non fa distinzioni geografiche. Eppure, nonostante le chiare campane d’allarme, i prezzi delle case in aree a rischio come Miami, dove l’innalzamento del livello del mare dovrebbe essere una preoccupazione maggiore, hanno registrato incrementi notevoli, ben al di sopra della media nazionale. Questo solleva interrogativi critici sulla percezione del rischio climatico nel mercato immobiliare.

Chi si troverà a pagare il prezzo di questa crisi climatica?

Saranno i proprietari di casa, i governi o le compagnie di assicurazione a coprire i costi delle catastrofi sempre più frequenti? Tradizionalmente, sono le assicurazioni a gestire i danni, ma con l’aumento delle frequenze e dell’intensità delle calamità naturali, anche i premi assicurativi stanno salendo alle stelle. Questo sta portando alcuni a prevedere la nascita di una “bolla assicurativa climatica” che potrebbe far crollare il mercato immobiliare.

La situazione è particolarmente preoccupante in stati come California e Florida, dove i rischi di incendi e uragani hanno fatto lievitare l’esposizione degli assicuratori di ultima istanza supportati dallo stato. In risposta, alcuni politici stanno spingendo per trasferire questi rischi al governo federale, che già gestisce l’assicurazione contro le inondazioni.

La prevenzione potrebbe offrire una via d’uscita. Esempi di successo come il sistema di dighe nei Paesi Bassi o le barriere anti-alluvione di Tokyo mostrano che è possibile mitigare i rischi attraverso investimenti strategici in infrastrutture e protezioni immobiliari. Tuttavia, resta la domanda su chi debba finanziare questi costosi interventi. Città come Londra, New York e Shanghai, densamente popolate e vulnerabili, necessitano di massicci interventi di protezione dalle inondazioni, ma i fondi devono arrivare da qualche parte.

Il finanziamento di queste misure è un enigma politico e finanziario. L’approccio tedesco all’energia sostenibile, che ha visto un passo indietro di fronte alla reazione negativa dei cittadini, e il “superbonus” italiano, che ha gravato pesantemente sul bilancio nazionale, illustrano le sfide nel chiedere ai proprietari di casa di sostenere il peso finanziario delle ristrutturazioni ecologiche.

La lezione da imparare è che il cambiamento climatico sta già modellando il nostro futuro in modi che solo ora stiamo iniziando a comprendere pienamente. Prepararsi per tempo con politiche sagge e investimenti proattivi potrebbe risparmiare non solo miliardi in valori immobiliari, ma anche migliorare la resilienza delle nostre comunità. Ignorare questi segnali sarebbe non solo irresponsabile ma potenzialmente disastroso per le generazioni future. La chiave sta nel trovare un equilibrio tra la protezione del patrimonio abitativo globale e l’adozione di misure che non gravino eccessivamente su singoli individui e governi.