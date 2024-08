Ucraina: gravi danni alla centrale nucleare di Zaporizhzhia colpita dai droni, si teme per la torre di raffreddamento

Енергодар. Фіксуємо з Нікополя, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Наразі показники щодо радіації в нормі. Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу. Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки.——Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the situation is not and cannot be normal. Since the first day of its seizure, Russia has been using the Zaporizhzhia NPP only to blackmail Ukraine, all of Europe, and the world.We are waiting for the world to react, waiting for the IAEA to react. Russia must be held accountable for this. Only Ukrainian control over the Zaporizhzhia NPP can guarantee a return to normalcy and complete safety.

