Sì, è vero, le turbolenze in volo stanno aumentando, ed è colpa dei cambiamenti climatici

È stata confermata da poco la triste notizia della tragedia a bordo di un volo Londra – Bangkok della Singapore Airlines sul quale una persona è deceduta e diverse sono rimaste ferite a causa di gravi turbolenze. Un fenomeno in realtà raro, ma che sta aumentando a causa dei cambiamenti climatici

Un morto e diversi feriti a causa di gravi turbolenze: questo il triste bilancio di un volo Londra – Bangkok della Singapore Airlines che ha da poco confermato l’incidente. Le turbolenze molto serie sono generalmente rare, ma stanno aumentando a causa dei cambiamenti climatici, come ha spiegato Paul Williams, professore presso l’Università di Reading (Regno Unito).

Il volo è in particolare il numero SQ321, partito da Londra (Heathrow) ieri 20 maggio e diretto a Singapore. A causa delle gravi turbolenze che hanno provocato il disastro è stato dirottato su Bangkok ed è atterrato alle 15.45 ora locale di oggi 21 maggio.

Una tragedia che non si verificava dal il 28 dicembre 1997, quando una terribile situazione analoga ha travolto un volo della United Airlines da Tokyo a Honolulu.

Le vittime di turbolenze sui voli commerciali sono fortunatamente molto rare, ma oggi sono purtroppo aumentate – scrive Paul Williams sul sito dell’istituto accademico britannico – Le turbolenze sui voli possono essere causate da tempeste, montagne e forti correnti d’aria chiamate correnti a getto. In quest’ultimo caso, si chiama turbolenza con aria limpida, e può essere difficile da evitare perché non si vede dalle condizioni meteorologiche radar in cabina di pilotaggio. Ci vorrà del tempo per analizzare dettagliatamente le circostanze meteorologiche e il particolare tipo di turbolenza che ha causato la morte di oggi