“Toxic tour”, vi portiamo nelle escursioni nella Chernobyl dell’Amazzonia (contaminata dal petrolio)

Cosa sono i tour tossici nell'Amazzonia ecuadoriana? Viaggi per comprendere la realtà della devastazione ecologica.

L’Amazzonia è spesso conosciuta come la più grande foresta pluviale del mondo, un patrimonio di inestimabile valore da proteggere e preservare, ma questa è solo una delle molte storie che circondano queste terre. Purtroppo, non tutti sono consapevoli delle numerose vicende legate alle attività petrolifere che, da anni, devastano questi territori che dovrebbero rimanere incontaminati.

La Chernobyl dell’Amazzonia

Alcuni la chiamano la Chernobyl dell’Amazzonia. Tra il 1972 e il 1990, nel nord-est del paese, la compagnia petrolifera americana Chevron (allora Texaco) ha causato danni irreversibili alla biodiversità e alle comunità locali. Da allora, diverse aziende ecuadoriane hanno continuato a estrarre petrolio nella regione, con circa 1000 pozzi petroliferi attualmente attivi.

La compagnia ha avviato le sue attività estrattive in questa regione nel 1964, concludendole nel 1990. A novembre 2023 sono stati commemorati i 30 anni dall’inizio del caso giudiziario Aguinda vs. Chevron, avviato nel 1993.

Nonostante le comunità indigene e rurali abbiano vinto la causa davanti alla Corte Costituzionale Ecuadoriana nel 2018, ottenendo una condanna per l’impresa petrolifera a pagare 9,5 miliardi di USD come risarcimento per i danni causati agli abitanti delle regioni di Sucumbíos e Orellana, il caso è tuttora in corso. Chevron continua a opporsi al verdetto, rifiutando di riconoscere la sentenza emessa dai giudici ecuadoriani, e ha persino intrapreso una controffensiva nel 2009, denunciando lo Stato ecuadoriano per violazione del trattato bilaterale sugli investimenti e per danni morali.

Questa vicenda ha portato alla nascita di diverse organizzazioni territoriali impegnate nella difesa dei diritti umani e nella salvaguardia di questi territori. Tra queste, spicca la UDAPT (Unión de Afectados por Texaco), fondata nel 1993, che ha giocato un ruolo cruciale nella lotta per la giustizia e la protezione dell’Amazzonia.

I Toxic Tour per denunciare e far conoscere i disastri ambientali

✅ El sábado 6 de abril se llevó a cabo un Toxic tour con la participación de influencers y activistas comprometidos con… Posted by UDAPT on Wednesday, April 10, 2024

In Ecuador, il concetto di “toxitour” è emerso come un potente strumento di sensibilizzazione per i turisti riguardo ai disastri ambientali causati dalle compagnie petrolifere nella regione amazzonica. Questi tour non convenzionali rappresentano una nuova forma di turismo, quello della denuncia ambientale, che va oltre la semplice osservazione passiva, trasformando i visitatori in testimoni diretti delle devastazioni subite da queste comunità.

Per anni, la popolazione locale ha cercato di far conoscere al mondo la distruzione delle proprie terre, spesso accogliendo giornalisti e visitatori per mostrare loro gli effetti devastanti delle attività petrolifere. Tuttavia, con l’istituzione dei “toxitour”, questo sforzo di sensibilizzazione è stato formalizzato e ampliato. I tour portano i partecipanti in luoghi emblematici della catastrofe ecologica, come le case dove il greggio emerge dal suolo e quelle delle persone che hanno sviluppato malattie gravi, come il cancro, a causa dell’acqua contaminata dal petrolio.

Questa forma di turismo non solo mette in luce l’impatto devastante delle industrie petrolifere sull’ambiente e sulla salute umana, ma dà anche voce alle comunità locali, che spesso si trovano a combattere una battaglia solitaria contro potenti interessi economici. I “toxitour” si configurano quindi come un mezzo per rendere tangibile la realtà di queste comunità, stimolando una riflessione critica e, auspicabilmente, azioni concrete da parte dei visitatori e della comunità internazionale.

Come funzionano i Toxic Tour

Nei toxic tour vengono visitati i giacimenti petroliferi che sono stati gestiti esclusivamente da Texaco fino al 1990, tra cui Bermejo, Charapa, Lago Agrio, Parahuaco, Atacapi, Aguarico, Guanta, Shushufindi, Sacha, Yulebra, Culebra, Yuca, Auca e Cononaco. Molti di questi campi si trovano all’interno dei territori delle nazionalità Siona, Siekopai e A’i Kofan. Vengono visitati anche i campi situati nelle comunità Shuar e Quichua, come Yamanunka, Loma de Tigre, Rumipamba, Huamayacu, Pamiwua Kusha e San Carlos.

Durante ogni escursione, si instaura un dialogo con le persone colpite, affrontando i loro problemi e discutendo i loro obiettivi. Ai tour possono partecipare persone locali, nazionali e internazionali, che spesso non sono consapevoli dell’entità del danno subito da queste comunità. Vengono portate sul posto e informate sull’intero processo e sulla storia degli eventi. I partecipanti visitano i luoghi contaminati muniti di materiali e strumenti come guanti, stivali e bracieri, per comprendere meglio la situazione e le sue conseguenze.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Udapt

LEGGI anche: