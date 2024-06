Ti presento “The Walking Tree”, l’albero dell’anno della Nuova Zelanda (e ti spiego cosa c’entra con “Il signore degli anelli”)

The Walking Tree ha vinto il concorso per l’albero dell’anno in Nuova Zelanda: deve il suo soprannome agli Ent di Tolkien

Il rātā settentrionale, noto come “The Walking Tree”, ha recentemente vinto il concorso per l’albero dell’anno in Nuova Zelanda, conquistando il cuore dei neozelandesi con la sua straordinaria presenza e storia affascinante.

Organizzato dalla New Zealand Arboricultural Association, il concorso celebra gli alberi più amati e iconici del paese. Quest’anno, il rātā, alto 32 metri e situato vicino a Karamea, sulla costa occidentale dell’Isola del Sud, ha ottenuto il 42% dei voti, superando anche l’albero più fotografato del paese, un salice emergente dal lago Wānaka.

Il rātā settentrionale è uno degli alberi da fiore più alti della Nuova Zelanda. La sua vita inizia come epifita, crescendo attaccato ad un altro albero ospite. Con il tempo, le sue radici raggiungono il suolo e avvolgono l’ospite, permettendo all’albero di crescere autonomamente.

Questo processo conferisce all’albero un aspetto unico, quasi come se fosse in movimento, da cui deriva il soprannome “The Walking Tree”, in riferimento agli Ent de “Il Signore degli anelli” di J.R.R. Tolkien. Questi alberi possono vivere fino a 1.000 anni, e sebbene l’età precisa del “Walking Tree” non sia conosciuta, la sua presenza è documentata fin dal 1875.

La storia di The Walking Tree

Pete Curry, residente di Karamea, ha raccontato che la sua famiglia ha ripulito la terra dagli alberi quando sono arrivati nella regione nel 1875. Nonostante abbiano abbattuto la maggior parte della vegetazione per fare spazio all’agricoltura, hanno deciso di lasciare intatto il rātā.

Richie Hill, presidente della New Zealand Arboricultural Association, ha dichiarato che il “Walking Tree” rappresenta un esempio perfetto degli alberi straordinari della Nuova Zelanda. Ha affermato:

Questo premio riconosce il ruolo significativo che gli alberi svolgono all’interno delle nostre comunità, non solo migliorando i nostri ambienti locali, ma anche fornendo un senso di appartenenza alle generazioni passate, presenti e future.

Heath Milne, amministratore delegato di Development West Coast, ha aggiunto che la regione è ricca di alberi straordinari, ma nessuno è paragonabile al “Walking Tree” di Karamea. Questo albero solitario non solo incanta con la sua maestosità, ma è anche un simbolo di resilienza e di legame con la storia e la cultura locale.

