I tetti verdi delle Isole Faroe: una tradizione che protegge le case e combatte i cambiamenti climatici

Nelle Isole Faroe le case hanno i tetti verdi realizzati con erba e torba che offrono una barriera contro le piogge ed un eccellente isolamento termico e acustico naturale

Le Isole Faroe, un arcipelago situato tra Scozia e Islanda, sono note per i loro tetti verdi, un’antica tradizione che oggi acquisisce un valore innovativo nella lotta al cambiamento climatico. Questo approccio architettonico, nato dalla necessità, è il risultato dell’adattamento alle risorse naturali limitate e al clima rigido della regione.

In assenza di abbondanti materiali da costruzione come il legno, i primi abitanti delle Faroe iniziarono a utilizzare l’erba e la torba per ricoprire i tetti delle loro case di legno. Questi tetti erbosi non solo offrivano una barriera efficace contro le frequenti piogge — che caratterizzano più di 300 giorni l’anno — ma garantivano anche un eccellente isolamento termico sia in inverno sia in estate. Inoltre la struttura garantisce un isolamento acustico naturale, attutendo il rumore causato da grandine, pioggia o vento.

Come vengono realizzati i tetti verdi

Oltre ai vantaggi pratici, i tetti verdi sono oggi considerati una soluzione sostenibile per ridurre il consumo energetico. La vegetazione sopra le abitazioni contribuisce a migliorare l’efficienza energetica riducendo la necessità di riscaldamento o raffreddamento. Allo stesso tempo i tetti erbosi aiutano a preservare la biodiversità locale e a mitigare gli effetti del riscaldamento globale assorbendo CO2 e filtrando l’aria.

La realizzazione di questi tetti richiede un approccio specifico: un primo strato impermeabile, solitamente in plastica o materiale simile, viene posizionato per trattenere l’acqua piovana, seguito da diversi strati di torba ed erba. Tuttavia la loro costruzione comporta sfide tecniche poiché il peso complessivo può raggiungere centinaia di chili per metro quadrato, richiedendo strutture solide per supportare il carico.

Questa tradizione, che un tempo rispondeva esclusivamente a necessità pratiche, oggi diventa un modello di edilizia sostenibile. I tetti verdi non sono solo un richiamo alla storia delle Isole Faroe, ma un esempio di come soluzioni tradizionali possano integrarsi efficacemente con le moderne strategie per affrontare il cambiamento climatico. La loro crescente popolarità dimostra che l’innovazione, in molti casi, può nascere riscoprendo e valorizzando il passato.

