Terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone, scatta l’allerta tsunami

La terra trema in Giappone. Oggi due intense scosse di terremoto, di cui la più forte di magnitudo 7.1, si sono verificate largo della costa della prefettura di Miyazaki, nell’isola meridionale di Kyushu, nel Sud-Ovest del Paese. Il sisma più violento è stato registrato alle 9.42 locali a 25 km di profondità.

A seguito del terremoto, le corse dei treni ad alta velocità sono stati temporaneamente sospesi, mentre sono stati bloccati gli arrivi e le partenze all’aeroporto di Miyazaki.

Fortunatamente non sono stati segnalati o feriti o danni agli edifici e alle centrali nucleari di Ikata e Sendai, ma l’Agenzia meteorologica nazionale (Jma) ha diramato un’allerta tsunami sulle coste del Pacifico di Kochi, Miyazaki e altre prefetture vicine. Secondo gli esperti, che stanno monitorando la situazione, sono previste onde alte fino a un metro.

“Gli tsunami colpiranno ripetutamente. Si prega di non entrare in mare o avvicinarsi alla costa fino a quando l’allarme non sarà revocato” ha messo in guardia l’Agenzia meteorologica giapponese su X.

