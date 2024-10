Nube tossica su Taranto, un’intensa colonna di fumo si è sollevata da un capannone in fiamme

Intorno alle ore 7 di stamattina 12 ottobre la zona nei pressi dell’ex-Ilva di Taranto si è svegliata coperta di fumo: un capannone in fiamme ha fatto sollevare un’alta colonna di fumo visibile da molti punti della città. Per ora non si registrano feriti, ma molti danni e soprattutto non sono ancora note con esattezza le sostanze chimiche liberate nell’aria, potenzialmente tossiche

Taranto non ha pace: in una zona nei pressi dell’ex-Ilva, intorno alle ore 7 di oggi 12 ottobre un capannone adibito a stoccaggio di materiale ha preso fuoco, facendo sollevare un’intensa colonna di fumo nero visibile da molti punti della città. Per ora non si registrano feriti, ma molti danni e soprattutto non sono ancora note con esattezza le sostanze chimiche liberate nell’aria, potenzialmente tossiche.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri ed è scattata subito l’informativa ad ASL e Arpa Puglia. Il Comune di Taranto, attraverso i propri canali social, ha diffuso un comunicato per allertare i cittadini delle zone limitrofe di tenere chiuse le finestre e di non attivare sistemi di ventilazione forzata.

Le immagini e i video diffusi sono impressionanti e non si esclude al momento alcuna pista per capire l’origine di tale disastro. Fortunatamente i 20 lavoratori che erano sul posto quando è scoppiato l’incendio sono riusciti tutti a mettersi in salvo, ma non sappiamo ancora cosa stanno respirando (ancora) i cittadini di Taranto (si attendono i risultati dei rilievi di Arpa Puglia).

Taranto, una zona di sacrificio umano

La città pugliese è massacrata da anni da inquinamento di livelli intollerabili. Nella docu-inchiesta ‘Taranto Chiama’ realizzata da Rosy Battaglia con l’associazione Cittadini reattivi è riportata tutta la lotta dei cittadini contro le emissioni dell’ex Ilva. E lei è arrivata fino alle Nazioni Unite per parlare di questa “zona di sacrificio” tra le più inquinate della Terra.

Uno studio di fine 2023, commissionato all’Istituto Superiore di Sanità, ha dimostrato la presenza di diossine persino nel latte materno delle donne che vivono a Taranto, il che conferma gli effetti nefasti dell’inquinamento siderurgico

Davvero i cittadini non si meritano tutto questo.

