Stop alle estrazioni minerarie sottomarine, l’appello di DiCaprio per proteggere gli abissi #DefendTheDeep

Leonardo DiCaprio si schiera contro l'estrazione mineraria sottomarina, questa pratica può causare l'estinzione di specie uniche e danni irreversibili agli habitat marini

Le profondità marine rappresentano uno degli ecosistemi più misteriosi e vitali del nostro Pianeta. Questo ambiente, ancora in gran parte inesplorato, ospita una straordinaria varietà di vita marina e svolge un ruolo cruciale nella regolazione del clima globale.

Tuttavia, questi habitat sono ora minacciati dall’estrazione mineraria in alto mare, una pratica che potrebbe causare danni irreversibili.

Quali sono i rischi dell’estrazione mineraria sottomarina

L’estrazione mineraria sottomarina implica la raccolta di minerali preziosi come rame e cobalto dal fondo dell’oceano, utilizzando tecnologie avanzate e invasive. Questo processo può distruggere gli habitat marini, rilasciare sedimenti e inquinanti nell’acqua e compromettere la biodiversità. Gli esperti avvertono che l’impatto sull’ecosistema oceanico potrebbe essere devastante, con conseguenze difficilmente reversibili.

L’appello di Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio, noto attore e attivista ambientale, ha utilizzato i suoi social media per sensibilizzare il pubblico su questo tema critico. DiCaprio ha condiviso video e messaggi che sottolineano i pericoli dell’estrazione mineraria in alto mare, esortando i governi a prendere una posizione per proteggere gli oceani.

È fondamentale che i governi di tutto il mondo si battano per la salute dei nostri oceani

ha dichiarato l’attore, ribadendo la necessità di una moratoria su queste attività estrattive.

Le reazioni dei governi e della comunità internazionale

Mentre alcuni Paesi, come la Norvegia, hanno già dato il via libera all’estrazione mineraria sottomarina, altri, tra cui Cile, Francia e Costa Rica, chiedono una moratoria per consentire ulteriori studi sugli impatti ambientali e lo sviluppo di regolamentazioni adeguate. L’Autorità Internazionale per i Fondali Marini è attualmente impegnata in discussioni globali per stabilire normative che potrebbero durare fino al 2025.

Qual è il futuro degli oceani?

La questione dell’estrazione mineraria in alto mare rappresenta un crocevia cruciale per la tutela degli oceani. Una moratoria consentirebbe di guadagnare tempo prezioso per valutare gli impatti e proteggere un ecosistema fondamentale per il pianeta. Leader e governi sono chiamati a prendere decisioni responsabili, bilanciando le esigenze economiche con la necessità di conservare il nostro “pianeta blu” per le generazioni future.

In conclusione, l’appello di Leonardo DiCaprio e l’attivismo di numerosi scienziati e organizzazioni ambientaliste mettono in luce l’urgenza di proteggere gli oceani da pratiche potenzialmente distruttive. La salute dei mari è indissolubilmente legata al benessere globale, e preservarla è una responsabilità che non può essere ignorata.

