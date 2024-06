Sparano fuochi d’artificio da uno yacht e causano un incendio su una foresta vicina: follia in mezzo al mare della Grecia

Sono stati i fuochi d'artificio lanciati nei giorni scorsi da chi si trovava su un grosso yacht a innescare l’incendio sull’isola di Hydra vicino ad Atene, in Grecia, e distruggendo l’unica pineta dell’isola

Ben 13 persone sono già finite sotto processo per aver scatenato un incendio sull’isola di Hydra, a circa 70 chilometri a sud di Atene, dopo aver sparato dei fuochi d’artificio dalla loro imbarcazione di lusso.

Fuoco e fiamme che hanno raso al suolo l’unica pineta incontaminata dell’isola, che si trova in un’area difficile da raggiungere e priva di strade. Il che ha anche reso le operazioni di spegnimento particolarmente complicate.

Sono indignato per il fatto che alcune persone abbiano lanciato fuochi d’artificio in modo così irresponsabile in una pineta, ha detto il sindaco dell’isola, Giorgos Koukoudakis, intervistato dalla televisione pubblica Ert mentre l’intero Paese si appresta ahinoi ad affrontare una nuova stagione di rovinosi incendi estivi.