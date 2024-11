Installate griglie anti-roditori che impediscono alla plastica di entrare negli oceani

FURAX rivoluziona la derattizzazione con griglie anti-roditori ecologiche: bloccano i ratti nei sistemi idrici e fermano i rifiuti plastici, proteggendo corsi d’acqua e oceani

Nel nostro ecosistema, spesso i piccoli problemi hanno grandi conseguenze. I roditori, ad esempio, non sono solo una questione di fastidio urbano: possono diventare veicoli di inquinamento nei corsi d’acqua e negli oceani, portando con sé rifiuti plastici e malattie. È qui che entra in gioco FURAX Dératisation, con la sua innovativa tecnologia di griglie anti-roditori, un sistema progettato per bloccare i ratti e proteggere l’ambiente che è stata installata in molte cittadine della Francia e di recente anche nel quartiere Grand Parc di Bordeaux.

Le griglie anti-roditori non si limitano a fermare i ratti nei sistemi fognari urbani. Questi dispositivi, pensati per essere installati nei canali di drenaggio delle acque piovane, svolgono un duplice ruolo fondamentale. Oltre a bloccare la migrazione dei roditori verso i corsi d’acqua, trattengono i rifiuti plastici che, altrimenti, finirebbero direttamente nei fiumi o negli oceani.

Derattizzazione ecologica e personalizzata

Oltre a sviluppare soluzioni innovative come le griglie, FURAX si distingue per un approccio alla derattizzazione che punta sull’ecologia e la sostenibilità. Ogni intervento inizia con un’attenta analisi del contesto, individuando le cause dell’infestazione, come residui alimentari o accumuli di rifiuti.

L’azienda utilizza tecniche ecologiche e rispettose degli animali, come la rilevazione con cani addestrati e la cattura notturna, evitando l’uso di prodotti chimici dannosi. Inoltre, per garantire una protezione duratura, FURAX installa materiali di alta qualità per il proofing, ovvero la messa in sicurezza di edifici e reti, prevenendo future intrusioni.

Le griglie anti-roditori di FURAX hanno già dimostrato la loro efficacia in tutta la Francia. A Bordeaux, nel quartiere Grand Parc, un’infestazione generalizzata è stata risolta in soli 17 giorni grazie all’installazione delle griglie e a interventi su misura. Questo risultato non solo ha ridotto il problema dei ratti, ma ha anche contribuito a migliorare la gestione delle acque urbane, dimostrando che una tecnologia sostenibile può fare davvero la differenza.

Fonte: Furax-deratisation.fr

