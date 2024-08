Fare pubblicità con muri verdi: quando i cartelloni pubblicitari diventano prati verticali per favorire la biodiversità

Prati verticali al posto dei classici cartelloni pubblicitari, composti da 25 specie di piante autoctone che cambiano aspetto a seconda del periodo dell’anno: il fantastico progetto del Regno Unito

Nel Regno Unito una nuova iniziativa ecologica sta cambiando il volto delle strade cittadine. Il progetto Vertical Meadow ha introdotto un concetto innovativo di “prati verticali” che trasforma i tradizionali cartelloni pubblicitari in spazi verdi pulsanti di vita.

Questi prati verticali sono realizzati con una miscela di 25 specie di piante autoctone e sono progettati per incrementare la biodiversità e migliorare l’ambiente urbano. Il principio alla base di questo progetto è semplice ma efficace: portare la natura direttamente nelle aree urbane densamente popolate.

I “muri viventi”, come sono chiamati, sono delle pareti ricoperte di piante che, oltre a abbellire le città, offrono numerosi benefici ambientali. Questi spazi verdi aiutano a combattere l’inquinamento atmosferico, abbassano le temperature urbane e forniscono isolamento acustico. Inoltre, giocano un ruolo cruciale nel trattenere le acque piovane, riducendo il rischio di allagamenti.

Saranno installati 30 muri viventi in diverse città del Regno Unito

Un aspetto particolarmente affascinante di questi prati verticali è la loro capacità di seguire le stagioni. A differenza dei giardini sempreverdi, questi muri viventi cambiano aspetto a seconda del periodo dell’anno, mostrando diverse fasi di fioritura e crescita delle piante.

Questo non solo offre uno spettacolo visivo variegato per i residenti e i visitatori, ma riflette anche il ciclo naturale della vegetazione, portando un angolo di natura dinamica nelle città. La selezione delle piante è stata curata da esperti naturalisti e include fiori e erbe selvatiche autoctone.

Questo approccio non solo supporta la fauna selvatica, come api e farfalle, ma contribuisce anche a ripristinare l’habitat naturale che è stato perduto nelle aree urbane. I prati verticali sono progettati per attrarre specie locali, migliorando la biodiversità e offrendo un rifugio per insetti e uccelli che dipendono da questi ambienti per la loro sopravvivenza.

Il progetto Vertical Meadow prevede l’installazione di 30 muri viventi in diverse città del Regno Unito. Questa iniziativa è il risultato di una collaborazione tra l’azienda di pubblicità esterna Clear Channel e il team di Vertical Meadow, guidato da Alistair Law. L’iniziativa rappresenta un passo avanti nella sostenibilità urbana e dimostra anche come l’innovazione possa integrare l’estetica e l’ambiente in modo funzionale e sostenibile.

Con il crescente interesse per l’ambiente e la sostenibilità, i prati verticali offrono una soluzione concreta e visivamente stimolante per i problemi urbani, dimostrando che è possibile armonizzare la vita cittadina con la natura e aiutare i preziosissimi impollinatori.

Fonte: Vertical Meadow

