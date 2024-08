Si tuffa in mare per recuperare le decine di bottiglie gettate nelle acque dell’Isola delle Femmine

Dopo la diffusione sui social di un video che mostrava alcune persone a bordo di un gommone gettare bottiglie di birra in mare al largo dell’Isola delle Femmine, questo ragazzo si è tuffato per raccoglierne alcune e lanciare piuttosto un forte segnale

Avevano lanciato decine di bottiglie, nelle settimane scorse, in mare al largo dell’Isola delle Femmine. Scene raccapriccianti di autentici incivili, evidentemente girate e postate per racimolare pochi like e che effettivamente in poco tempo avevano fatto il giro del web, ma – ahinoi – non molto diverse da quelle che si sono viste quest’estate in altre parti d’Italia.

Gesti che meritano solo tanta indignazione e ai quali dovrebbero seguire seri provvedimenti. Ma intanto? Rimane un forte amaro in bocca, ma anche chi ha davvero a cuore la salute del mare e non riesce a rimanere inerme di fronte a questo scempio.

Leggi anche: Lanciano bottiglie di birra in mare dal gommone e si filmano: ennesimo scempio all’Isola delle Femmine

È il caso di Marco Giacalone, un fotografo palermitano.

Se lasciate questo schifo non siete degni di frequentare il mare: il mare è per chi lo ama, non per voi, così Marco in quattro e quattr’otto in quello splendido mare si è tuffato e ha riportato a galla – con un gesto puramente simbolico – decine di bottiglie di vetro.

Posted by Marco Giacalone on Wednesday, August 14, 2024

La splendida Isola delle Femmine attira ogni anno migliaia di visitatori e forse proprio per questo è presa di continuo di mira da veri e propri atti di vandalismo come questo che minacciano di rovinare non solo l’ambiente, ma anche l’immagine del luogo come meta turistica.

L’assessore regionale alle Attività Produttive della Sicilia, Edy Tamajo, Tamajo ribadì all’epoca dei fatti l’importanza di proteggere l’ecosistema marino, invitando le autorità a prendere provvedimenti contro i responsabili. Frattanto a noi rimane l’estrema urgenza di fare la nostra piccola parte. Proprio come Marco.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: