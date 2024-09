Serena Dandini e Riccardo Milani accendono i riflettori su Cinema In Verde: “L’ambiente è di tutti”

All'Orto Botanico, la conduttrice tv e scrittrice ha aperto, insieme al regista, la seconda edizione del festival cinematografico di Roma dedicato alla sostenibilità ambientale, sottolineando l'urgenza di un ambientalismo inclusivo e accessibile a tutti

Il 19 settembre l‘Orto Botanico di Roma si è trasformato in un palcoscenico verde per accogliere l’inaugurazione della seconda edizione di Cinema In Verde, il festival cinematografico di Roma dedicato alla sostenibilità ambientale. L’atmosfera era carica di entusiasmo e aspettativa, mentre il pubblico si riuniva per celebrare l’inizio di questa kermesse unica.

Serena Dandini: “L’ambientalismo non può essere un privilegio per pochi”

La serata è stata aperta da Serena Dandini, conduttrice televisiva e scrittrice, che ha subito catturato l’attenzione del pubblico con una dichiarazione incisiva: “L’ambiente non è né di sinistra, né di destra, perché quando ti arriva il diluvio in casa non c’è più tempo per gli schieramenti”.

Dandini ha sottolineato l’urgenza di un ambientalismo inclusivo, che coinvolga tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni politiche. Ha inoltre evidenziato l’importanza di sostenere economicamente la transizione ecologica, affinché non sia un privilegio per pochi, ma un’opportunità per tutti, capace di generare nuovi posti di lavoro e benessere.

Riccardo Milani: “L’ambiente è la difesa di valori etici e morali”

Il regista Riccardo Milani, presente all’inaugurazione, ha condiviso la sua visione dell’ambiente come un tema profondamente legato alla quotidianità e all’etica. “Avere rispetto per l’ambiente significa avere rispetto, prima di tutto, per le persone”, ha affermato Milani. Il suo film “Un mondo a parte“, proiettato nel pomeriggio, ha offerto al pubblico una riflessione sulla complessità del rapporto tra uomo e natura.

Il programma

Cinema In Verde non è solo film. Il festival offre un programma impreziosito anche da eventi, tra cui talk, workshop e incontri con esperti, che affrontano temi cruciali per la transizione ecologica. Durante la giornata di oggi, 20 settembre, si discuterà di corridoi ecologici e biodiversità, mentre domani il focus sarà sulla finanza sostenibile.

Cinema In Verde è il frutto di una collaborazione inedita tra l’Università La Sapienza di Roma e la società di comunicazione green Silverback. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno di numerose istituzioni e aziende, dimostrando come la sinergia tra scienza, cultura e impresa possa essere un motore potente per la promozione della sostenibilità.

I film in concorso: storie di resistenza e speranza

I sei film in concorso provengono da diverse parti del mondo e affrontano temi ambientali cruciali, come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e l’impatto dell’uomo sulla natura. Tra i titoli più attesi, “White Plastic Sky” che, proiettato nella giornata di ieri, ci trasporta in un futuro distopico in cui gli esseri umani si trasformano in alberi per sopravvivere, mentre “Europa“, ultima pellicola di ieri, ha esplora il conflitto tra profitto e cultura locale in Albania.

Oggi, ore 20.45, sarà la volta della proiezione di “The little gang”, di Pierre Salvadori, mentre alla 22,45 verrà proiettato il film “I saw three black lights”, di Santiago Lozano Alvarez. Alle ore 17, invece, inizierà la proiezione del film, questa volta non in concorso bensì in rassegna, “Alcarràs”.

