Scoperto effetto collaterale nascosto dello smog sull’intelligenza dei bambini (colpa dell’inquinamento atmosferico da particolato)

Pensiero critico e compiti non verbali in pericolo se nei primi anni di vita si è esposti allo smog. Secondo questo studio, infatti, c’è una forte associazione tra PM2.5 inquinamento atmosferico e perdita di QI nei bambini

Non è un dato del tutto nuovo: un numero crescente di studi indica che il particolato fine aerodisperso (PM 2.5 ) è neurotossico e minaccia lo sviluppo neurocomportamentale dei bambini, con conseguente riduzione della funzione cognitiva. Un monito, quindi, per comprendere l’entità di questo effetto e stabilire politiche di salute pubblica che proteggano la salute dei bambini, preservino il capitale umano e sostengano il progresso della società.

Già, perché a basso QI corrisponde una classe dirigente inadeguata, provocano i ricercatori.

Almeno è questo cui tende di far capire il nuovo studio pubblicato su Environmental Health, l’ennesimo che conferma quanto i bambini siano particolarmente vulnerabili all’impatto dell’inquinamento atmosferico a causa dei loro corpi in via di sviluppo e dei sistemi immunologici e respiratori ancora poco evoluti.

Lo studio

I risultati si basano su una revisione e un’analisi dei dati di sei studi epidemiologici che rappresentano 4.860 bambini di diverse popolazioni in Nord America, Europa e Asia. È la prima volta che ricercatori quantificano la correlazione tra l’esposizione precoce al particolato fine nell’aria (PM2,5) e il declino delle capacità mentali verbali e non verbali, misurate dai punteggi del quoziente di intelligenza (QI).

I test del QI valutano una serie di abilità mentali, tra cui la memoria, il ragionamento, il lavoro con i numeri, l’elaborazione del linguaggio e il pensiero sugli oggetti in tre dimensioni.

Senza eccezioni, ogni studio ha riportato un’associazione negativa tra l’esposizione al PM2,5 e la funzione cognitiva dei bambini, affermano i ricercatori. I risultati sono importanti perché il QI di un bambino può predire il suo sviluppo neurologico, i futuri risultati accademici, le opportunità di lavoro, i guadagni finanziari e la sua mobilità economica in età adulta.

Come a dire che, a livello globale, la ridotta funzione cognitiva nei bambini può aumentare innanzitutto la necessità di un sostegno educativo adeguato nelle scuole, ma anche ridurre il prodotto interno lordo (PIL) di una società e il potenziale di leadership futura, dicono gli studiosi.

Bambini a maggior rischio di malattia rispetto agli adulti

I bambini sono particolarmente vulnerabili all’impatto dell’inquinamento atmosferico e respirano anche a un ritmo più veloce, inalando più aria degli adulti, oltre ad essere più attivi fisicamente all’aperto.

Nel 2021, l’esposizione all’inquinamento atmosferico è stata collegata a oltre 700.000 decessi di bambini di età inferiore ai cinque anni in tutto il mondo, rendendolo il secondo fattore di rischio di morte per questa fascia di età, dopo la malnutrizione, secondo l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Si stima che 201mila di questi decessi siano stati collegati specificamente all’esposizione al PM2,5.

Il PM2,5 è un sottoprodotto della combustione (combustione) delle emissioni di veicoli, centrali elettriche e industrie o fonti come cantieri edili e incendi. Con un diametro inferiore a 2,5 micrometri, circa 30 volte più piccolo della larghezza di un capello umano, le sue particelle possono penetrare direttamente nel cervello attraverso il bulbo olfattivo (struttura cerebrale coinvolta nel nostro senso dell’olfatto) e possono anche depositarsi in profondità nei polmoni quando inspiriamo, causando problemi respiratori e cardiovascolari.

Se il PM2,5 è stato identificato come un fattore di rischio negli adulti per le condizioni neurodegenerative, incluso il deterioramento cognitivo, nei bambini gli studi hanno dimostrato che un’elevata esposizione all’inquinamento atmosferico può:

influenzare lo sviluppo del cervello e causare problemi di salute al cuore e ai polmoni

essere associato a un aumentato rischio di parto pretermine spontaneo, unito a sua volta a uno sviluppo cerebrale anormale ed è una delle principali cause di mortalità nei bambini di età inferiore ai 5 anni

causare un ritardo cognitivo significativo, con un rischio maggiore tra i bambini che vivono in città

durante la gravidanza e la prima infanzia portano a cambiamenti duraturi nella materia bianca del cervello, che svolge un ruolo essenziale nel sistema nervoso

Un altro studio recente, inoltre, che ha coinvolto più di 8.500 bambini di età compresa tra 9 e 10 anni, ha anche rilevato un’associazione tra l’esposizione cumulativa al PM2,5 e il peggioramento delle prestazioni cognitive.

L’intelligenza non verbale dei bambini è la più danneggiata dall’inquinamento atmosferico

Nell’ultimo studio, i bambini partecipanti alle sei indagini sono stati esposti a una concentrazione media di PM2,5 di 30,4 microgrammi per metro cubo (μg/m³). Per contestualizzare, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) fissa una media annua di 5 μg/m³, mentre l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (EPA) fissa lo standard primario a 9 μg/m³.

I tempi di esposizione variavano, dal periodo prenatale alla metà dell’infanzia. I bambini avevano circa 9 anni al momento del test del QI. Per ogni aumento di 1 microgrammo per metro cubo di PM2,5, i ricercatori hanno riscontrato diminuzioni “statisticamente significative” di 0,39 punti nel QI delle prestazioni (PIQ), un aspetto importante della cognizione. Ciò si confronta con una perdita di 0,24 punti nel QI verbale (VIQ) e di 0,27 punti nel QI su scala completa (FSIQ, una misura composita di PIQ, VIQ e altri indici della funzione cognitiva).

L’associazione significativa dimostra che l’inquinamento atmosferico può influenzare la funzione cognitiva di un bambino anche a livelli estremamente bassi che sono considerati ‘sicuri’ dagli attuali standard di qualità dell’aria.

I limiti dello studio includono la scarsità di dati disponibili sull’esposizione precoce all’inquinamento atmosferico, dicono gli stessi ricercatori, affermando che i loro risultati dovrebbero essere “interpretati con cautela” e riesaminati man mano che emergono ulteriori dati.

Intanto, però, va da sé che è ormai già ampiamente assodato che per garantire un futuro migliore (ma anche una società e una classe dirigente migliori) non è su questa strada che dobbiamo continuare: solo il contatto continuo e costante con ambienti naturali e spazi verdi durante l’infanzia giova alla salute mentale e fisica in età adulta. Non pensate sia ormai urgente mutare nettamente il luogo in cui i nostri figli vivono?

