Scioccante scoperta nei fondali di Maiorca: migliaia di bottiglie di champagne abbandonate

Un intervento di pulizia nei fondali di Maiorca rivela migliaia di bottiglie di champagne gettate in mare dagli yacht, sottolineando l'impatto devastante del turismo di lusso sull'ecosistema marino delle Baleari

Un recente intervento di pulizia subacquea al largo delle coste di Maiorca ha portato alla luce un problema ambientale sconcertante: i fondali marini sono disseminati di migliaia di bottiglie di champagne vuote, segno tangibile di anni di turismo irresponsabile e di feste a bordo di yacht di lusso.

Questo inquinamento, che ha trasformato il fondo del mare in una vera e propria discarica di vetro, è stato rivelato durante un’operazione di pulizia organizzata dall’associazione Eco Projects Mallorca, nella popolare zona di Portals Vells.

Una distesa di vetro sotto il mare: il triste lascito del turismo di lusso

Portals Vells, una baia molto frequentata da yacht e imbarcazioni di lusso, è stata trasformata in un cimitero di bottiglie di vetro, frutto di anni di comportamenti irresponsabili. Molte delle bottiglie ritrovate erano sepolte nella sabbia e hanno richiesto uno sforzo considerevole per essere recuperate.

Nonostante alcuni segnali di miglioramento nella consapevolezza ambientale, il problema è tutt’altro che risolto: ogni giorno, decine di imbarcazioni attraversano queste acque, e non è raro che le bottiglie vengano ancora gettate in mare senza alcuna conseguenza.

Questa scoperta mette in evidenza le gravi conseguenze dell’inquinamento marino causato dal turismo di lusso a Maiorca. Le autorità locali stanno tentando di arginare il fenomeno attraverso misure più rigide, ma la strada verso la piena consapevolezza e il rispetto dell’ambiente è ancora lunga. Gli sforzi di pulizia, come quelli organizzati da Eco Projects Mallorca, sono essenziali per preservare la bellezza naturale delle Baleari, ma è fondamentale che i turisti assumano un ruolo più responsabile per evitare che questi problemi si ripetano in futuro.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: @thomasheisediver – Instagram

Ti potrebbe interessare anche: