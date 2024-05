Scienziati inventano la plastica che si autodistrugge grazie all’innesto di spore rivoluzionarie

Il nuovo Poliuretano Termoplastico Biocomposito sta rivoluzionando il settore del riciclo, offrendo una soluzione sostenibile e biodegradabile contro l'inquinamento da plastica

Siete mai rimasti a fissare un oggetto in plastica, chiedendovi quanto tempo impiegherà a scomparire dalla faccia della Terra? Da oggi, questa domanda potrebbe trovare una risposta sorprendentemente rapida. Un team di ricercatori ha trasformato il modo di pensare alla plastica, trasformandola da nemico persistente dell’ambiente in un alleato biodegradabile che scompare in meno di un semestre.

Lo studio rivoluzionario, pubblicato su Nature Communications, potrebbe segnare una svolta in questo settore. Gli scienziati hanno sviluppato un sistema che conferisce alla plastica proprietà biodegradabili attraverso l’inserimento di spore batteriche. Queste spore, attive solo sotto specifiche condizioni, sono state la chiave per superare uno dei maggiori ostacoli: la resistenza alle alte temperature necessarie per la produzione di materiali plastici. I ricercatori hanno identificato un ceppo di batteri, geneticamente modificati e innocui per l’essere umano, capaci di resistere a tali condizioni. Il risultato è un Poliuretano termoplastico biocomposito (TPU) che mantiene tutte le caratteristiche di una plastica tradizionale fino al termine del suo utilizzo. Una volta conferito in discarica, preferibilmente in un ambiente umido, questo materiale si decompone organicamente, disfacendosi al 90% in circa cinque mesi.

Differenze Fondamentali: Biodegradazione vs. Formazione di Microplastiche

Importante sottolineare la differenza tra il processo di biodegradazione di questo nuovo materiale e il destino delle plastiche tradizionali. Mentre le plastiche comuni si frammentano mantenendo la loro struttura, trasformandosi in microplastiche nocive, il TPU biocomposito si integra nel ciclo organico. Questa “plastica vivente” non solo risponde alla necessità di ridurre l’inquinamento, ma offre anche caratteristiche di resistenza e efficienza comparabili a quelle delle plastiche non biodegradabili.

Fonte: Nature Communications

