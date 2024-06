Sbarca sulla spiaggia sarda di Budelli: violato divieto di accesso per fare video social

Guida turistica barca sulla spiaggia sarda rosa di Budelli, violando lo storico divieto di accesso per un pugno di like: ora rischia una multa salata

La spiaggia sarda di Budelli, gemma dell’arcipelago de La Maddalena, è un paradiso off-limits. Eppure c’è chi continua a violare il divieto introdotto nel lontano 1998, vantandosene pure. Sta sollevando un polverone di polemiche il gesto di una guida turistica brasiliana – residente a Dubai – che negli scorsi è sbarcata con un gommone sul litorale protetto, filmando la scena e postandola nelle storie Instagram (che sono state recuperate in tempo dai giornali).

View this post on Instagram

“Andando a conoscere la famosa spiaggia rosa” ha scritto in un filmato, con tanto di hashtag e geolocalizzazione mentre era a bordo dell’imbarcazione. Poi in un altro video ha mostrato le sue orme sulla sabbia rosa, accompagnate dal sottofondo della celebre canzone “La vie en rose”. Tutto come se fosse un gioco, che però ora potrebbe costarle una multa salata.