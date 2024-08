Sai quanto costa all’ambiente la tua pensione? Il corto animato che ti farà capire l’impatto dei tuoi investimenti sulle foreste globali (con una Jane Goodall che non ti aspetti)

Jane Goodall e il frontman dei Genesis, Peter Gabriel, hanno unito le forze per una nuova campagna pubblicitaria che mette in guardia i risparmiatori britannici dall'impatto nascosto dei loro investimenti pensionistici sulle foreste globali

Jane Goodall in versione cartone animato. Così, in un bellissimo cortometraggio animato di poco più di un minuto, l’etologa e attivista ambientale ormai novantenne, compare per lanciare un monito: attenzione ai vostri fondi pensionistici e ai vostri investimenti.

Si tratta dello spot “Saving Jane” (video sotto), pubblicato in questi giorni nel Regno Unito, che mostra una inedita versione animata sulle note dei Genesis della zoologa che risparmia soldi in un fondo pensione per poi andare a visitare una foresta pluviale tropicale a Sumatra, in Indonesia, e scoprire che il suo denaro e quello di altri era stato investito in aziende che distruggono proprio il mondo naturale che voleva proteggere.

Il film, che presenta una ri-registrazione del successo degli anni ’80 di Gabriel Red Rain, è stato creato da Rewriting Earth per conto dei gruppi di campagna Make My Money Matter, Global Canopy e Global Witness e lo scopo è solo uno: evidenziare come gli investimenti pensionistici stiano guidando la distruzione della natura su scala globale.

Secondo i dati del World Resources Institute (WRI) e dall’Università del Maryland, infatti, soltanto il 9% della foresta pluviale tropicale originale di Sumatra rimane intatta e, più in generale, la perdita globale di foresta pluviale è continuata a un ritmo di 10 campi da calcio al minuto nel 2023.

Quando penso alla Jane in quel film, mi sento triste e molto, molto arrabbiata. È davvero terribile quanto del nostro denaro venga utilizzato in modi a cui non penseremmo mai, racconta Jane Goodall.

E non solo: soltanto nel Regno Unito, circa 300 miliardi di sterline di investimenti pensionistici sono da collegare alla deforestazione, il che si traduce che per ogni 10 sterline risparmiate in una pensione, 2 sterline sono legate alla distruzione delle foreste. Infine, secondo il Climate Action Report 2024 di Make My Money Matter, due terzi dei primi 20 fornitori di pensioni aziendali del Regno Unito non hanno una politica pubblica di deforestazione.

