Roma soffocata dagli incendi: brucia la collina di Monte Mario e a Ponte di Nona si teme per il parco archeologico

I vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta per cercare di domare le fiamme, supportati da elicotteri che effettuano lanci d'acqua sulle aree interessate. Nonostante gli sforzi, l'aria è ancora irrespirabile

Roma sta vivendo una giornata ancora più calda e irrespirabile a causa di alcuni incendi che stanno soffocando diverse aree della città.

Un rogo è divampato a Monte Mario, nei pressi di piazzale Clodio, sede del tribunale, mentre un altro incendio di grandi dimensioni sta interessando il parco archeologico di Ponte di Nona, causando evacuazioni, problemi respiratori e disagi alla circolazione.

Roma, grosso incendio vicino al tribunale: diretta video Roma, grosso incendio vicino al tribunale: diretta videoLIVE Grosso incendio a Roma nei pressi di piazzale Clodio Posted by Local Team on Wednesday, July 31, 2024

Monte Mario: fiamme vicino alla Rai e al tribunale

Il primo incendio è scoppiato nella zona di Monte Mario, alle spalle di piazzale Clodio, sede del tribunale. Le fiamme, alimentate dal vento e dal caldo torrido, si sono propagate, minacciando la sede Rai di via Teulada e l’Osservatorio Astronomico.

Una densa colonna di fumo nero si è levata in cielo, rendendo l’aria irrespirabile e costringendo all’evacuazione di palazzine e abitazioni vicine. Diverse auto parcheggiate lungo le strade sono state danneggiate dalle fiamme.

La conduttrice del programma Rai “Estate in Diretta”, Nunzia De Girolamo, ha documentato in alcune storie su Instagram l’evacuazione dagli studi e le nubi nere causate dal fumo.

Ponte di Nona: parco archeologico in pericolo

Un altro incendio di vaste dimensioni è divampato nel parco archeologico di Ponte di Nona, nei pressi del centro commerciale Roma Est. Le fiamme stanno minacciando l’area verde e le strutture archeologiche presenti.

Il centro commerciale è stato chiuso e le strade circostanti sono state messe in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini.

Interventi e disagi

I vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta per cercare di domare le fiamme, supportati da elicotteri che effettuano lanci d’acqua sulle aree interessate. Nonostante gli sforzi, la situazione rimane critica e l’aria è ancora irrespirabile in molte zone della città.

Il traffico è in tilt a causa delle strade chiuse e delle deviazioni necessarie per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. Lungotevere Oberdan e Lungotevere della Vittoria sono stati chiusi per permettere le operazioni di spegnimento dall’alto.

Cause e indagini

Le cause degli incendi sono ancora da accertare. A Monte Mario, un piccolo rogo si era già sviluppato durante la notte, ma era stato prontamente spento dai vigili del fuoco. Non si esclude la possibilità che i due eventi siano collegati.

La procura di Roma ha avviato un’indagine per ricostruire l’origine dei roghi e individuare eventuali responsabilità.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: