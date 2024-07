Roma brucia di nuovo, Protezione Civile “Tenete chiuse le finestre e non accendete i condizionatori con presa d’aria esterna”

Un altro terribile incendio è scoppiato a Roma, nella zona di Casal Lumbroso, portando enormi disagi per la popolazione. Per pericolo emissioni tossiche è stato attivato il monitoraggio dell’Arpa Lazio. La Protezione Civile raccomanda ai residenti di tenere chiuse le finestre e di non accendere i condizionatori con presa d’aria esterna

“Tenete chiuse le finestre e non accendete i condizionatori con presa d’aria esterna”, lo raccomanda la Protezione Civile ai residenti della zona di Casal Lumbroso di Roma e altre limitrofe, a seguito del vasto incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di oggi 17 luglio, che ha generato un’alta colonna di fumo. A causa delle possibili emissioni tossiche, sono state evacuate diverse abitazioni.

I Vigili del Fuoco sono all’opera dalle ore 14 insieme ai volontari della Protezione Civile per agevolare la circolazione e domare il vasto rogo, che ha coinvolto sterpaglie e vegetazione, ma anche 2 capannoni, generando un’alta colonna di fumo.

Nella zona anche disagi alla mobilità, con rallentamenti e deviazioni del trafficom in particolare chiusure in via Ascarelli e via del Casale Lumbroso, tra via della Tenuta di Santa Cecilia e vicolo del Casale Lumbroso.

#Roma, dalle ore 14 squadre #vigilidelfuoco impegnate in zona Casal Lumbroso – Massimina per vasto #incendio sterpaglie e vegetazione: coinvolti dalle fiamme anche 2 capannoni, evacuate diverse abitazioni. Intervento in atto [#17luglio 16:15] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 17, 2024

Roma Capitale scrive:

A titolo precauzionale si raccomanda alla popolazione presente nel raggio di 3 chilometri dalla zona dell’incendio (Municipi XII, zone dell’XI e del XIII) di: non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio;

dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti;

in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori a presa d’aria esterna;

a presa d’aria esterna; limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico-ricreativa, vista la concomitanza con l’ondata di calore di livello rosso

In caso di emergenza si può contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al Numero Verde 800 854 854.

Nella zona interessata è stato attivato il monitoraggio dell’aria da parte di ARPA Lazio, i cui risultati saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia nei prossimi giorni.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonti: Comune di Roma / Roma Mobilità / Vigili del Fuoco/X

Leggi anche: