Questo progetto sta riqualificando il fiume di Chicago trasformandolo nel primo eco-parco galleggiante al mondo per dimensioni

L’iniziativa Urban Rivers sta rivoluzionando il paesaggio urbano di Chicago trasformando il fiume cittadino in un santuario per la fauna selvatica. Il progetto “Wild Mile”, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Pianificazione e Sviluppo della città, gruppi comunitari e aziende locali, punta a rigenerare un tratto di un miglio del North Branch Canal del fiume Chicago, convertendolo nel primo eco-parco galleggiante di queste dimensioni al mondo.

Il Wild Mile è un progetto ambizioso che integra giardini galleggianti, passerelle pubbliche e banchine per kayak in un’unica esperienza urbana, fungendo da parco pubblico, museo a cielo aperto e habitat per la fauna selvatica autoctona. Non solo offre un rifugio naturale all’interno della città, ma mira anche a rivitalizzare le comunità circostanti e le attività economiche lungo il fiume.

L’obiettivo principale di Urban Rivers è di utilizzare la scienza ecologica per ripristinare la salute del fiume. Fin dall’installazione della prima sezione di habitat galleggiante, il progetto ha integrato ricerche scientifiche condotte in collaborazione con università e istituzioni come lo Shedd Aquarium.

I cittadini sono coinvolti attivamente

Queste ricerche hanno permesso di selezionare piante autoctone che abbelliscono il fiume e fungono anche da filtri naturali, migliorando la qualità dell’acqua e creando ambienti adatti al ritorno di specie come pesci d’acqua dolce e cozze, che filtrano grandi quantità di acqua.

La partecipazione della comunità è un elemento fondamentale del progetto. Urban Rivers coinvolge i cittadini come volontari, offrendo loro la possibilità di contribuire alla manutenzione del Wild Mile, monitorare la fauna e raccogliere dati scientifici. Questa opportunità di citizen science, unita all’esperienza unica di fare kayak lungo un fiume urbano riqualificato, avvicina i cittadini alla natura e li sensibilizza sull’importanza della conservazione ambientale.

Il Wild Mile rappresenta dunque un modello innovativo di coesistenza tra uomo e natura. Progetti come questo dimostrano come un fiume, spesso considerato un elemento trascurato del paesaggio urbano, possa essere trasformato in un prezioso santuario per la fauna e in uno spazio vivibile che arricchisce la vita dei cittadini.

Fonte: Urban Rivers

