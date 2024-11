Questo progetto trasforma peli e capelli in tubi assorbenti che decontaminano l’acqua dagli inquinanti

L’organizzazione Matter of Trust ha dato vita a “petropelo” che trasforma peli e capelli umani e degli animali in tubi assorbenti che catturano oli, oli, idrocarburi e altre sostanze grasse

In Cile l’innovativo progetto “petropelo” sta trasformando i peli e i capelli umani e degli animali domestici in una preziosa risorsa per la pulizia dell’ambiente. Sviluppata dall’organizzazione Matter of Trust (MoT), questa iniziativa ricicla i peli in tubi assorbenti che aiutano a decontaminare i corpi idrici da petrolio e altri inquinanti.

Questi dispositivi, noti come “petropeli”, si stanno rivelando uno strumento efficace per la bonifica ambientale. Il concetto alla base dei petropeli è semplice ma potente. I capelli, sia umani che animali, hanno eccellenti proprietà di assorbimento.

Se inseriti in un tubo di rete, possono catturare oli, idrocarburi e altre sostanze grasse, che sono inquinanti comuni in oceani, fiumi e laghi. I tubi vengono posizionati strategicamente nelle zone d’acqua interessate, dove assorbono i contaminanti nel corso di 30-50 giorni.

Dopo questo periodo, i tubi vengono rimossi, dopo aver intrappolato fino a 8 kg di petrolio ciascuno, ripulendo efficacemente grandi volumi di acqua. Pensate che una singola donazione di capelli può pulire fino a 20.000 litri di acqua contaminata.

Da dove provengono peli e capelli

Questo progetto evidenzia i principi dell’economia circolare, dando una seconda vita ai capelli scartati, che altrimenti andrebbero sprecati. Oltre al suo ruolo nella decontaminazione dell’acqua, il petropelo aiuta anche a prevenire l’inquinamento futuro bloccando la diffusione dei contaminanti nelle fonti d’acqua sotterranee. Questi tubi possono essere posizionati sopra le fognature e i sistemi di drenaggio per intercettare gli inquinanti prima che raggiungano le riserve idriche vitali.

Ma da dove arrivano i peli e i capelli utilizzati per petropelo? Provengono da diverse fonti: saloni, toelettatori e persino donazioni da parte di privati e organizzazioni. Il MoT collabora con aziende come L’Oréal per raccogliere grandi quantità di capelli, garantendo una fornitura sostenibile per i loro progetti.

Questo progetto ci fa capire ancora una volta come i materiali di scarto possano essere trasformati in strumenti efficaci per la conservazione dell’ambiente. Sfruttando le proprietà naturali dei capelli, MoT sta facendo passi avanti nella protezione delle risorse idriche, promuovendo al contempo il riciclaggio e la riduzione dei rifiuti.

