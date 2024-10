Questa startup tutta italiana raccoglie e ricicla i mozziconi di sigaretta e li trasforma in peluche e imbottiture per giubbotti

Human Maple combatte il problema dell’inquinamento causato dai mozziconi di sigaretta gettati a terra riciclandoli e facendoli diventare imbottiture per piumini, giubbotti e peluche

La startup italiana Human Maple, con sede a Castelfranco Emilia, ha lanciato un’iniziativa innovativa per affrontare il problema ambientale causato dai mozziconi di sigaretta abbandonati, un rifiuto altamente inquinante. Ogni anno, infatti, migliaia di tonnellate di mozziconi vengono disperse nell’ambiente, contaminando l’acqua e il suolo.

Per dare loro nuova vita, Human Maple ha sviluppato il progetto “Maple Cigarettes” che si concentra sul riciclo di questi mozziconi trasformandoli in materiali utili, come imbottiture per piumini, giubbotti e peluche.

Il processo di riciclo inizia con la raccolta dei mozziconi, effettuata grazie alla collaborazione con Comuni, aziende municipalizzate e società private. I mozziconi vengono raccolti in appositi posacenere sondaggio, installati in varie città, e in sacche ermetiche fornite da Human Maple.

Una volta raccolti, i mozziconi vengono trasportati in un impianto dove il filtro, composto da acetato di cellulosa, viene separato dal tabacco e dalla cenere. L’acetato di cellulosa, noto per le sue proprietà termo-isolanti, viene poi riciclato per creare nuovi prodotti sostenibili.

1.586.970 mozziconi di sigarette raccolti

Uno degli obiettivi principali della startup è sensibilizzare la popolazione riguardo all’importanza di non abbandonare i mozziconi nell’ambiente. A tal fine, la campagna #Riciccami coinvolge scuole, aziende e cittadini, con l’intento di educare e incentivare la corretta raccolta delle cicche di sigaretta.

Il progetto ha già ottenuto un notevole successo: nel 2023, sono stati raccolti oltre 65.000 mozziconi solo nella zona di Modena e altri sono stati raccolti in varie città italiane grazie alla diffusione dei posacenere interattivi. In totale, per il momento, si è arrivati a 1.586.970 mozziconi di sigarette, corrispondenti a 523,7 kg di rifiuti sottratti all’ambiente e pronti per essere riciclati.

L’iniziativa ha dimostrato che un approccio basato sull’economia circolare può trasformare un rifiuto problematico in una risorsa utile, contribuendo sia alla riduzione dell’inquinamento che alla promozione di una moda sostenibile. Human Maple, con il supporto di aziende come Hera, sta continuando a espandere questo modello, mostrando come piccole azioni possano fare una grande differenza per l’ambiente. Nonostante questo ottimo progetto, ricordiamoci sempre che – se proprio dobbiamo fumare – non dobbiamo mai gettare a terra i mozziconi. Ne va del nostro futuro e di quello del pianeta.

Fonte: Human Maple

