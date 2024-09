Mette un AirTag tra i suoi rifiuti per scoprire se effettivamente vengono riciclati, cosa ha scoperto?

Brandy Deason ha rivelato cosa c’è dietro il riciclaggio della plastica a Houston mettendo degli AirTag nei sacchi per il riciclaggio per tracciare il loro percorso

Una recente indagine condotta da Brandy Deason, attivista per la giustizia climatica di Air Alliance Houston, ha rivelato inquietanti verità sul riciclaggio della plastica nella città di Houston. Per verificare il destino effettivo dei rifiuti plastici, Deason ha inserito degli AirTag all’interno di sacchi per il riciclaggio, con l’obiettivo di tracciare il loro percorso.

Il sospetto riguardava un nuovo programma di “riciclaggio chimico” che prometteva di trattare materiali difficili da riciclare, come il polistirolo che spesso crea problemi con le tecniche di separazione meccanica soprattutto se non viene raccolto singolarmente.

L’indagine ha dimostrato che molti dei rifiuti monitorati sono finiti presso Wright Waste Management, un’azienda che, pur essendo specializzata nel riciclo di cartone, ha cercato di estendere le sue attività alla plastica.

Tanti anche i rischi legati alla sicurezza

Tuttavia, a causa di ritardi burocratici nella concessione delle autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti plastici, l’azienda non ha potuto riciclare correttamente i materiali accumulati dal 2022. Questo ha portato alla creazione di grandi cumuli di plastica non trattata presso l’impianto, documentati attraverso video di CBS News e Inside Climate News

Le ispezioni hanno anche rivelato rischi legati alla sicurezza, come il pericolo di incendi dovuti all’accumulo di plastica esposta al caldo. Ciò ha sollevato preoccupazioni anche per le comunità vicine, esposte a potenziali fumi tossici in caso di incidenti. Il caso ha messo in evidenza ancora una volta le difficoltà del riciclaggio della plastica, che risulta essere più complesso e costoso rispetto ad altri materiali, come vetro e alluminio.

Nonostante gli sforzi per sviluppare nuove tecnologie di riciclaggio chimico, gli attivisti ambientalisti continuano a sollevare dubbi sulla reale efficacia di tali soluzioni. Infatti meno del 10% della plastica viene effettivamente riciclato, a causa della grande varietà di composizioni chimiche che complicano il processo di smistamento e trattamento dei rifiuti.

Fonte: Inside Climate News

