La Repubblica Ceca annuncia la raccolta obbligatoria dei rifiuti tessili a partire dal 2025

Il consumo di prodotti tessili in Europa si trova al quarto posto per l’impatto sull’ambiente e sui cambiamenti climatici. Lungo tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione fino al fine vita, si stima che la produzione tessile sia responsabile del 20% dell’inquinamento globale. Per i Paesi europei, dirigersi verso il riciclaggio è una scelta obbligatoria

Gigantesche discariche fatte di vestiti, vestiti vecchi ammassati ovunque soprattutto nei Paesi a basso reddito, in nome della fast fashion per cui l’industria del tessile consuma enormi quantità di acqua e rappresenta il secondo settore più inquinante dopo l’industria dei combustibili fossili.

E mentre l’Italia aveva anche anticipato il recepimento della direttiva Ue (per cui la differenziata per questa tipologia di rifiuti partirà dal 2025), ma di fatto non è mai stata pronta, la Repubblica Ceca va avanti e dal 2025 sarà in vigore l’obbligo di raccogliere in modo differenziato i rifiuti tessili.

Ogni anno in Repubblica Ceca vengono gettate circa 180mila tonnellate di prodotti tessili, di cui solo il 3-4% finisce nei contenitori dei rifiuti misti. Solo 39mila tonnellate vengono selezionate per il riciclaggio, mentre i contaminati non riciclabili in contenitori misti ammontano a 75mila tonnellate.

Nel Paese, tuttavia, a dicembre dello scorso anno il Ministero dell’Ambiente ha annunciato l’intenzione di rendere obbligatoria la raccolta dei rifiuti tessili a partire dal 2025. Al momento, la raccolta differenziata dei rifiuti tessili non è un obbligo, il che significa che molti vestiti scartati che potrebbero essere riutilizzati o riciclati finiscono in discarica.

Nel 2019 i rifiuti solo di abbigliamento e calzature sono stati pari a 5,2 milioni di tonnellate, equivalenti a 12 chilogrammi per persona all’anno nell’Unione europea. A fronte di queste quantità, solo il 22% dei rifiuti tessili post-consumo, che rappresentano l’87% dei rifiuti tessili, viene raccolto separatamente per essere riutilizzato o riciclato, mentre il resto viene incenerito o messo in discarica.

In più della metà degli stati dell’Unione europea è già obbligatorio raccogliere i tessili separatamente, ma si tratta soprattutto di tessili riutilizzabili. Lussemburgo e Belgio hanno i tassi di raccolta differenziata tessile più alti nel blocco, seguiti da vicino da Paesi Bassi e Austria. Soltanto in Italia nel 2022 sono state raccolte in modo differenziato 160mila tonnellate di abiti: circa 500 milioni di vestiti, in parte riusabili, in parte riciclabili, in parte da smaltire.

Lungo tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione fino al fine vita, si stima che la produzione tessile sia responsabile del 20% dell'inquinamento globale dell'acqua potabile a causa dei processi a cui i prodotti vanno incontro, come la tintura e la finitura, e che il lavaggio di capi sintetici rilasci ogni anno 0,5 milioni di tonnellate di microfibre nei mari.

Un cambiamento di rotta è quanto mai urgente.

