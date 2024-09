Ti sei mai chiesto come mai i bicchieri di carta non si disintegrano mai?

Uno studio ha valutato l’impatto ambientale dei bicchieri usa e getta in Polistirene Espanso (EPS) e in carta laminata per mostrare come vada considerato l’intero ciclo di vita del prodotto per capirlo

La valutazione dell’impatto ambientale di un prodotto non può limitarsi alla sola analisi del materiale di cui è composto, ma deve considerare l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla produzione allo smaltimento. Questo approccio è possibile grazie alla Life Cycle Analysis (LCA), uno strumento metodologico che permette di analizzare in modo scientifico e oggettivo gli impatti ambientali di un prodotto durante tutte le sue fasi: dall’estrazione delle materie prime, alla produzione, distribuzione, utilizzo, fino al fine vita.

Un esempio significativo di LCA è lo studio condotto in Messico dall’Associazione Nazionale dell’Industria Chimica (ANIQ), che ha valutato l’impatto ambientale dei bicchieri usa e getta in Polistirene Espanso (EPS) e in carta laminata.

Lo studio ha rilevato che i bicchieri in EPS, comunemente noti come polistirolo, hanno un’impronta di carbonio inferiore rispetto a quelli in carta laminata. Nello specifico l’impronta di carbonio dei bicchieri in EPS è risultata del 57% inferiore rispetto a quella dei bicchieri in carta. Tuttavia, l’impronta di carbonio non è l’unico fattore determinante: lo studio ha esaminato anche altri otto parametri ambientali, come l’impatto sull’acqua, sull’aria e sui rifiuti.

L’analisi del ciclo di vita di un prodotto permette di identificare le fasi più critiche

Nonostante i bicchieri in EPS abbiano un’impronta di carbonio inferiore, la loro produzione ha un impatto maggiore in due delle nove categorie ambientali analizzate. Il polistirolo, infatti, richiede stirene per essere prodotto, una sostanza chimica che ha un notevole impatto ambientale. Per i bicchieri in carta laminata, il maggiore impatto ambientale si riscontra nella fase di produzione della carta stessa.

L’analisi del ciclo di vita di un prodotto permette di identificare le fasi più critiche in termini di impatto ambientale e di sviluppare strategie per ridurlo. Ad esempio, sapendo che la produzione di stirene è la principale fonte di impatto per i bicchieri in EPS, le aziende potrebbero concentrarsi sul miglioramento di questa fase per ridurre le emissioni. Allo stesso modo, per i bicchieri in carta, migliorare l’efficienza nella produzione della carta potrebbe ridurre significativamente l’impatto complessivo.

L’LCA è dunque uno strumento fondamentale per guidare le decisioni delle aziende e dei consumatori verso scelte più sostenibili. Sebbene ogni prodotto abbia il suo specifico impatto ambientale, evitare l’uso di prodotti monouso quando non necessario e gestirli correttamente, riciclandoli, rimane una delle migliori pratiche per ridurre l’impatto complessivo sull’ambiente.

Fonte: ANIQ

