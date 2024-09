Crea aquiloni con carta riciclata e vinci fino a 1500€: torna il Contest per promuovere il riciclo nelle scuole

Dopo il successo della prima edizione, torna il Contest Aula Aquilone di LCI. Una nuova opportunità per le scuole primarie di creare un aquilone riciclando la carta o qualsiasi altro materiale di scarto. Tra i premi in palio per le classi vincitrici: buoni acquisto fino a 1500 euro

C’è qualcosa di magico nel far volare un aquilone. E diventa ancora più speciale se siamo stati noi stessi a costruirlo. Ecco perché il Contest Aula Aquilone rinnova l’invito alle scuole primarie delle città di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Treviso a mettere alla prova la loro creatività e costruire un aquilone con carta e altri materiali di riciclo.

Un’opportunità per le scuole … e l’ambiente

Il Contest, promosso da L.C.I., azienda specializzata nel riciclo della carta, vuole ispirare le giovani generazioni a dare una seconda vita ai materiali di scarto, mostrando come qualcosa di semplice come la carta possa trasformarsi in un’opera d’arte capace di volare. Non solo un’occasione di divertimento all’aria aperta per educare i bambini al rispetto per l’ambiente e al lavoro di squadra, ma anche la possibilità per le classi partecipanti di vincere uno dei premi in palio. Saranno infatti 4 le classi premiate nelle seguenti categorie:

Premio “Vola più in alto”: Buono per materiale didattico di 1500€

Premio “Aquilone più creativo”: Buono per materiale didattico di 1000€

Premio “Aquilone più popolare”: Buono per materiale didattico di 800€

Premio “Aquilone green”: Buono per materiale didattico di 800€

Contest Aula Aquilone, come partecipare

La partecipazione al Contest Aula Aquilone è aperta a tutte le scuole primarie delle città coinvolte, con iscrizione gratuita entro il 18 ottobre 2024 compilando il seguente 👉 modulo di iscrizione. Le classi partecipanti dovranno costruire un aquilone utilizzando materiali riciclati e inviare foto e video della loro creazione entro l’8 novembre 2024.

La valutazione degli aquiloni sarà condotta da una giuria di esperti nei settori dell’arte, dell’ambiente e dell’educazione. I giurati di questa edizione sono: la direttrice artistica di ARTEVENTO – Festival Internazionale dell’Aquilone Caterina Capelli, il collettivo artistico Libri Finti Clandestini, la direttrice di GreenMe Simona Falasca e il CEO di LCI-Srl Marco Silvestri. Inoltre, è previsto anche un premio per l’aquilone più votato sui social media.

Un gioco senza tempo e senza confini, l’aquilone, con la sua leggerezza e semplicità, porta un messaggio importante: la creatività e la cura dell’ambiente possono volare in alto. Attraverso iniziative come il Contest di LCI, i bambini e le bambine progettano insieme e imparano in maniera ludica il valore del riciclo e l’importanza della cura delle risorse.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: