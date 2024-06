Questo Comune pubblica ogni mese sulla sua pagina Facebook i video di chi abbandona i rifiuti per strada

Pugno duro contro chi deposita illegalmente i rifiuti sulla strada pubblica: a Libourne i trasgressori vengono “smascherati” nei video postati su Facebook

A Libourne, nella regione della Gironda, il municipio ha avviato una nuova campagna di comunicazione per combattere lo scarico illegale di rifiuti ingombranti. Dal mese di aprile 2024, il sindaco Philippe Buisson ha deciso di pubblicare sulla pagina Facebook del Comune i video dei residenti sorpresi a depositare illegalmente oggetti sulla strada pubblica, ottenuti dalle telecamere di sorveglianza.

Questa iniziativa, nota come “Il vincitore del mese”, mira a dissuadere i cittadini dal compiere tali atti incivili mostrando pubblicamente le loro azioni. Ogni mese un video mostra un residente colto in flagrante mentre scarica rifiuti, con il volto sfocato e la targa del veicolo oscurata per garantire l’anonimato.

Accanto alle immagini viene indicato l’importo della multa inflitta. Nel primo video pubblicato, ad aprile 2024, si vede una persona depositare rifiuti ingombranti e viene riportata una sanzione di 1.300 euro. Un secondo video, pubblicato a maggio, segue lo stesso schema: un residente viene ripreso mentre lascia i suoi oggetti ingombranti per strada e l’importo della multa viene mostrato.

Si colpisce pecuniariamente e rendendo noto il loro comportamento

Il sindaco Buisson ritiene che questa campagna sia efficace perché colpisce i trasgressori nel portafoglio e, allo stesso tempo, rende noto il loro comportamento. Sebbene la persona non sia riconoscibile nelle immagini, il reato è chiaramente identificabile. Questa strategia, secondo il primo cittadino, è più impattante rispetto alle sole misure di prevenzione.

Tuttavia il sindaco ha voluto rassicurare riguardo al rispetto della privacy e al rischio di molestie, sottolineando che le immagini vengono trattate in modo da non rendere identificabili i volti delle persone coinvolte. Questa iniziativa è legale e mira a combattere un problema molto sentito nella comunità, ovvero l’abbandono illegale di rifiuti negli spazi pubblici, un reato che può comportare multe fino a 1.500 euro.

Nonostante l’approccio innovativo e la risonanza mediatica, non ci sono ancora dati concreti che dimostrino una riduzione significativa di questi comportamenti grazie alla pubblicazione dei video. L’iniziativa ha comunque suscitato attenzione e potrebbe rappresentare un deterrente per chiunque pensi di infrangere le regole. Il Comune di Libourne continua a monitorare l’efficacia di questa campagna, con l’obiettivo di migliorare la pulizia e il decoro urbano attraverso la dissuasione pubblica.

🚨 [ Le gagnant du mois ] 🚨 Déchet abandonné, contravention assurée !

